«Исторические» квоты готовятся еще урезать

В список видов квот добавились аукционные квоты добычи крабов и инвестквоты второго этапа. В связи с этим изменится порядок распределения общего допустимого улова по направлениям.

В декабре в федеральный закон о рыболовстве внесли поправки, предусматривающие продолжение программы инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне и новые крабовые аукционы. Сейчас для запуска второго этапа готовится подзаконная база.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз представил проект постановления правительства об изменении положения о распределении ОДУ по видам квот. В список направлений для «нарезки» общего допустимого улова должны добавиться квоты добычи в инвестиционных целях – 2022 и квоты вылова крабов в инвестиционных целях – 2022. При этом предложены механизмы по нераспределенным крабовым объемам, предусмотренным для малого и среднего бизнеса, — их предполагается отводить под квоты добычи краба в инвестиционных целях – 2022, и по 4% «добавке» для участников первого этапа инвестквот на Дальнем Востоке.

Напомним, что ОДУ по видам квот распределяется в той последовательности, которая определена постановлением правительства. При этом объем каждого следующего в перечне вида квот распределяется по остаточному принципу по отношению к предыдущим пунктам. Таким образом, внедрение новых видов квот в инвестцелях предполагает урезание объемов для «исторических» квот.

Ранее были опубликованы и другие проекты актов по второму этапу.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews