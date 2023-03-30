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Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр МИХАЙЛОВ. Фото пресс-службы ЦСМС

Александр Михайлов: Наша задача — дать отрасли новые возможности

Центр системы мониторинга рыболовства и связи с прошлого года назначен центром компетенций по разработке программного обеспечения для рыбной отрасли. ЦСМС намерен повысить уровень информационно-аналитической поддержки Росрыболовства и рыбаков, подчеркнул руководитель учреждения Александр Михайлов.

Так, впервые в истории ЦСМС перед учреждением поставлены научные задачи, связанные с прогнозированием уловов, рассказал Александр Михайлов в интервью Fishnews. «Кстати, в мае-июне мы планируем провести во Владивостоке хакатон (соревнование по искусственному интеллекту), где эти задачи вынесем на мозговой штурм. Их будут решать коллективы специалистов в области программирования и искусственного интеллекта», — добавил глава Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Важное направление для работы — цифровизация процессов Федерального агентства по рыболовству. «В прошлом году многое сделали непосредственно для агентства. Например, коммуникационные сервисы на основе отечественного программного обеспечения», — отметил Александр Михайлов.

«Росрыболовство использует некоторые «исторические» информационные системы, которые мы в ближайшее время планируем модернизировать. По этому вопросу уже есть ряд решений на уровне правительства. Мы рассчитываем, что переработка этих систем и запуск в промышленную эксплуатацию повысит их эффективность как для Росрыболовства, так и для рыбаков, вплоть до рыболовов-любителей», — обратил внимание руководитель ЦСМС.

Он также рассказал о том, какие услуги для рыбной отрасли доступны на портале госуслуг, прокомментировал внедрение электронного рыболовного журнала и планы по переходу на систему «Гонец».

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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