Центр системы мониторинга рыболовства и связи — один из основных проводников реформ Федерального агентства по рыболовству. ЦСМС помогает рыбакам адаптироваться к техническим новшествам, к быстро меняющимся экономическим условиям и изменениям системы регулирования отрасли. Специалисты Центра создают и эксплуатируют отраслевое программное обеспечение, обучают и консультируют рыбаков, участвуют в создании нормативно-правовой базы.

О том, какие конкретные задачи решает ЦСМС в настоящее время, и о том, в каких направлениях собирается работать в будущем, корреспонденту Fishnews рассказал руководитель Центра Александр Михайлов.

ШЕРОХОВАТОСТИ «ГОСУСЛУГ»

— Александр Сергеевич, какие услуги Росрыболовства сейчас можно получить на Едином государственном портале «Госуслуги» (ЕПГУ)?

— Сейчас на портале «Госуслуги» рыбакам доступно десять услуг Росрыболовства, в том числе по оформлению разрешений на добычу водных биоресурсов, на экспорт/импорт осетровых, по согласованию строительства капитальных объектов, получению выписок из государственного рыбохозяйственного реестра.

Мы вводили их в экспериментальном режиме в течение двух последних лет. Самые востребованные, массовые, из них — это выдача разрешений на промысел и согласование размещения объектов капитального строительства. Например, в ходе заявительной кампании на 2023 год территориальные управления Росрыболовства выдали более 16 тыс. разрешений на промысел и изменений к ним, в том числе более 5 тысяч было оформлено с помощью портала «Госуслуги». С 1 марта разрешения можно получать как в электронном, так и в бумажном виде.

В марте вывели на портал «Госуслуги» еще и распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Так что процесс освоения ЕПГУ в интересах рыбной отрасли идет достаточно интенсивно.

— Жалобы поступают?

— Поступают. Если говорить о пользователях ВБР, то в прошлом году обнаружилось достаточно много недовольных и форматом, и качеством предоставления услуг. Мы все эти замечания отработали. Например, если говорить об услуге по выдаче разрешений, то были недовольные тем, что такое заявление мог подать только генеральный директор компании. На практике директор часто делегирует решение различных вопросов своим подчиненным, а сделать это на портале «Госуслуги» было нельзя. По результатам совместной работы с Минцифры России удалось решить эту задачу. На портале реализована так называемая платформа полномочий — электронный аналог бумажных доверенностей, который позволяет делегировать полномочия персоналу компаний.

Возникали замечания к работе самого портала, например, были случаи, когда мы не получали вовремя поданные заявления. В прошлом году на портале был сбой, когда мы два дня вообще никаких заявлений не получали. Выяснилось, что один из пользователей к своему заявлению приложил зараженный вирусом PDF-файл. И антивирусная защита в Ростелекоме заблокировала наши IP-адреса. Мы разбирались с этим случаем несколько дней. После чего обратились в Минцифры и правительство России, объяснили, что есть такой федеральный орган исполнительной власти — Росрыболовство, которому нельзя просто так заблокировать IP-адреса, так как рыбакам нужно как можно быстрее получить разрешение и выйти на промысел. При этом от стабильности сервиса оформления разрешений зависят и их результаты на промысле. Мы все это объясняли, описали, нас услышали и вопрос был решен в кратчайшие сроки. Сейчас таких сбоев не наблюдается.

— Разрешение на промысел на «Госуслугах» могут получить все пользователи ВБР?

— Нет. Могут юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами Российской Федерации. Но при этом организации, подведомственные Росрыболовству, не могут. Это такая интересная особенность портала. Поэтому мы получаем, в частности, жалобы от наших научных организаций, которые хотели бы получать разрешения с более удобным электронным способом подачи документов.

— Есть ли нарекания относительно удобства работы с порталом?

— Да, в том числе и такие поступают. Например, на портале неудобно работать со справочником по орудиям лова (там более пяти тысяч наименований). Особенность портала «Госуслуги» в том, что он не работает с иерархическими справочниками. Они могут быть только плоские — в виде сплошного списка без иерархии. Это вызывает неудобства и для сотрудников теруправлений Росрыболовства, и для рыбаков. Но Минцифры пока не предоставляет возможность работать с иерархическими справочниками.

От шероховатостей в работе портала можно уйти благодаря системе исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР). В этом году мы планируем создать в ней «личный кабинет рыбака», рассчитываем, что он будет более «заточен» к отраслевой специфике, станет для рыбаков более удобен и функционален, чем на портале «Госуслуги».

— А как соотносятся между собой СИГУР и портал госуслуг?

— Территориальные управления Росрыболовства уже сейчас обрабатывают поданные, в том числе через портал «Госуслуги», заявления на получение тех или иных услуг в ведомственной системе СИГУР. После того, как мы запустим функционал личного кабинета непосредственно в СИГУР, пользователь ВБР сможет выбирать, как ему подавать заявления на получение услуг — через портал госуслуг или через СИГУР.

ПЕРЕХОД НА ЦИФРУ

— С какими сложностями столкнулись рыбаки и ЦСМС при вступлении в силу с 1 марта законодательных норм об электронных рыболовных журналах и об электронных разрешениях на вылов?

— Эти изменения направлены на отказ от использования бумажных разрешений и необходимости передачи их на суда не очень адекватными современности способами — вертолетами, передачей с борта на борт. Это дорого, а иногда и небезопасно (по словам руководителей компаний, были случаи гибели людей).

Росрыболовство и ЦСМС готовились к этому переходу еще с середины прошлого года. Я считаю, что старт работы был неплохим. Поскольку мы уже достаточно серьезно отработали механизм оформления электронных разрешений, сейчас основные вопросы касаются того, как контрольные органы рассматривают электронные документы. Закон закрепил, что с 1 марта они имеют юридическую силу, но у инспекторов возникают технические сложности с проверкой. Нам нужно будет в 2023 году отработать эту процедуру с ними.

Что касается электронных рыболовных журналов, то основная трудность возникла в связи с отсутствием в нормативных документах четкого описания формы рыболовного журнала. В некоторых теруправлениях Росрыболовства начали заблаговременно регистрировать формы журнала, при этом они различались между собой. А по замыслу, электронный рыболовный журнал должен иметь единый формат. Пришлось в срочном режиме совместно с заинтересованными теруправлениями и Пограничной службой ФСБ России разрабатывать и согласовывать рекомендуемые образцы журнала и погружать их в систему «Электронный рыболовный журнал» буквально за несколько дней до запуска.

— Есть ли противники повсеместного внедрения электронных рыболовных журналов?

— Есть. Это больше связано с привычкой ведения отчетной документации на бумаге, а также удаленностью от точек доступа в интернет в регионах. Далеко не везде на территории нашей страны присутствует устойчивая связь, передача данных в таких местах возможна только через спутник. Но технологии идут вперед, активно развиваются, мы тоже работаем в этом направлении, ищем варианты обеспечения связью, удобные для рыбаков.

АЛЬТЕРНАТИВА «ИНМАРСАТ»

— Природоохранная общественность говорит, что пришло время установки на судах средств технической аудио- и видеофиксации, средств накопления необходимой информации и дистанционного доступа к ней. А что вы, как глава ЦСМС, думаете об этом?

— Технически это можно реализовать. Средства связи сейчас активно развиваются. На многих судах установлены морские VSAT, обеспечивающие скоростной доступ в интернет, позволяющий в том числе передавать фото- и видеотрафик. Есть отечественные системы, которые позволяют это делать уже сейчас. Также есть отечественные производители цифровых камер фото- и видеофиксации высокой четкости. Так что практически все готово.

Наш регулятор придерживается позиции, что такой контроль нужен на судах, которые занимаются промыслом краба, минтая. Уже принято решение об оснащении в этом году системами фото- и видеофиксации судов-краболовов в качестве эксперимента.

— Реалистичны ли планы по замене оборудования «Инмарсат» (Inmarsat) на станции системы «Гонец» к 1 марта следующего года?

— Реалистичны. Сейчас мы в интенсивном режиме работаем с «Гонцом» — стараемся ускорить их работу по выпуску судовых земных станций. В прошлом году были проблемы с завозом комплектующих для СЗС, но в этом году они должны произвести необходимое количество комплектов.

— По своему функционалу Inmarsat и «Гонец» отличаются?

— Существенной разницы нет. И Inmarsat, и «Гонец» обеспечивают не только передачу позиций судна, но и данных. Это не широкополосный доступ, но возможно, например, отправлять и получать небольшие сообщения. На сегодняшний день судовые станции «Гонец» используются в основном как устройства позиционирования. По требованиям закона, техническое средство контроля, передающее координаты, должно быть опечатано, и должна быть обеспечена его целостность, чтобы исключить фальсификацию передаваемых данных. То есть вы не можете использовать терминал, который отправляет позицию судна, одновременно в качестве средства связи и передачи данных. Для этого вам будет необходима вторая станция. Что касается установки на борт, для «Гонца» не нужно устанавливать гиростабилизированные антенны, как для Inmarsat. Для российской системы устанавливается антенно-фидерное устройство диаметром 19 см и относительно небольшая судовая станция. Так что с точки зрения оснащения «Гонец» проще.

Поскольку Росрыболовству нужно отслеживать позиции судов, то «Гонец» может служить для позиционирования, а Inmarsat (если он уже установлен на судне) может использоваться, например, для передачи ССД — чтобы рыбаки не потеряли свои инвестиции в оборудование. В перспективе «Гонец» тоже может применяться в этих целях, до 20 терминалов «Гонец» уже используются на Дальнем Востоке для обмена сообщениями и небольшими файлами с берегом. Также с использованием каналов отечественной системы успешно протестирована передача данных электронного рыболовного журнала.

— А какая цель у этой замены?

— Одна из причин замены — сбои в работе Inmarsat. В прошлом году их было несколько. Fishnews писал про один такой случай масштабного отключения, когда Inmarsat не работал на протяжении шести дней.

Кроме того, нужно понимать, что Inmarsat — это иностранная спутниковая группировка. Изначально, в 1979 году, она создавалась как международная, и СССР входил в число стран — участниц Inmarsat. Но к настоящему времени мы ее совсем не контролируем, мы вышли из числа участников проекта. Поэтому Inmarsat на территории России может быть отключен в любой момент.

Правительство России обязало не допустить отключения объектов критической информационной инфраструктуры от сети связи общего пользования и обеспечить безопасность каналов связи. В нашем случае это бесперебойная передача данных о позиционировании судов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

«ПЛАВНИК» ЗАПУСТЯТ К ДЕКАБРЮ

— Каковы результаты опытной эксплуатации мобильного приложения для прибрежного рыболовства «Плавник ID»?

— Она еще не закончилась. Мы собираем замечания от рыбаков и готовимся к доработке этого мобильного приложения. Задача заключается в том, чтобы дать рыбакам прибрежного промысла, зачастую не имеющим доступа к широкополосному интернету, возможность работать через мобильное приложение на своем планшете или телефоне.

— И когда вы намерены ввести приложение в промышленное использование?

— К 1 декабря, когда изменения в закон окончательно вступят в силу.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

— Какие дальнейшие направления работы вы считаете приоритетными для ЦСМС?

— В прошлом году нас назначили центром компетенций по разработке программного обеспечения для рыбной отрасли. И мы намерены повысить уровень информационно-аналитической поддержки Федерального агентства по рыболовству и в первую очередь рыбаков, дать отрасли новые возможности. Не секрет, что мы годами собирали «сырые» данные — позиции судов, судовые суточные донесения и так далее. При этом глубокой аналитики с использованием этой информации ранее не делали. Сейчас это время пришло, и руководство ФАР ставит перед нами соответствующие задачи.

Например, мы сейчас активно сотрудничаем с Россельхознадзором, для того чтобы наладить цепочку прослеживаемости продукции, проводим соответствующие исследования.

Впервые в истории ЦСМС перед нами поставлены научные задачи, связанные с прогнозированием уловов. Кстати, в мае-июне мы планируем провести во Владивостоке хакатон (соревнование по искусственному интеллекту), где эти задачи вынесем на мозговой штурм. Их будут решать коллективы специалистов в области программирования и искусственного интеллекта.

Третье направление — цифровизация процессов Федерального агентства по рыболовству. В прошлом году многое сделали непосредственно для агентства. Например, коммуникационные сервисы на основе отечественного программного обеспечения.

Росрыболовство использует некоторые «исторические» информационные системы, которые мы в ближайшее время планируем модернизировать. По этому вопросу уже есть ряд решений на уровне правительства. Мы рассчитываем, что переработка этих систем и запуск в промышленную эксплуатацию повысит их эффективность как для Росрыболовства, так и для рыбаков, вплоть до рыболовов-любителей.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Март 2023 г.