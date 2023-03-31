Сахалинская область продолжает работу по принципам закрепления рыболовных участков

Руководство Федерального агентства по рыболовству поддержало необходимость решения важного для Сахалинской области вопроса с границами рыболовных участков. Необходимо также, чтобы принципы закрепления РЛУ, которые будут использоваться в перспективе, были озвучены заранее, отметил глава регионального отраслевого министерства Иван Радченко.

Представители Сахалинской области приняли участие во втором заседании межведомственной рабочей группы по вопросам распределения участков для добычи анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

Участки необходимы предприятиям, чтобы иметь право на промысел тихоокеанских лососей и других важных объектов. Федеральное агентство по рыболовству анонсировало выработку законопроекта, который позволит перезакрепить РЛУ за добросовестными пользователями на новый срок без торгов. Также ведомство заявило, что нужно проработать вопрос обязательств, которые будут возлагаться на получателей участков в новых договорах.

Эта работа — ключевая задача на нынешний год, уже заявили в правительстве Сахалинской области. Островной регион занимает второе место по объемам добычи лососей на Дальнем Востоке.

На заседании федеральной рабочей группы зампред областного правительства Антон Зайцев вновь поднял важный для региона вопрос с границами рыболовных участков. Уже предлагались изменения постановления правительства РФ, допускающие смежные границы РЛУ, однако пока такие поправки приняты не были.

«Глава Росрыболовства Илья Шестаков поддержал нас, заявив, что это важно и нужно отдельно позаниматься этой темой», — прокомментировал итоги заседания рабочей группы министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

В рамках работы над новой законодательной базой по участкам Росрыболовство ранее запросило у регионов предложения по «критериям добросовестности», на основании которых будут определяться добросовестные пользователи РЛУ, и предложения по обязательствам в новых договорах.

В общем-то, основные подходы здесь уже наметились: например, учитывать вклад в береговую переработку, считает Иван Радченко. Сахалинская область, как регион с самой развитой сетью лососевых рыбоводных заводов, предложила предусмотреть поддержку для предприятий, участвующих в восполнении ресурса.

Можно поддержать и участие пользователей в программах по повышению доступности рыбы для местных жителей, считает министр. «Мы приглашаем всех присоединиться к программе «Доступная рыба», которая реализуется у нас в регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко», — подчеркнул Иван Радченко.

Важно, что руководитель Росрыболовства сделал акцент на необходимости учитывать при решении вопрос с РЛУ особенности регионов, обратил внимание глава областного ведомства.

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