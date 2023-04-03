Координационный совет призывает детально обсудить подзаконную базу по второму этапу

Организовать в ближайшее время обсуждение проектов подзаконных актов по второму этапу инвестквот и аукционов на площадке рабочей группы Совфеда — с таким предложением Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обратился к руководителю группы Сергею Митину.

Подготовка актов для реализации закона о втором этапе инвестквот и крабовых аукционов идет полным ходом. Согласно специальному плану-графику, проект первого такого документа должны внести уже в апреле.

Подзаконная база определит: какие объекты должны будут построить участники второго этапа программы квот под инвестиции, какие виды крабов и в каких районах промысла будут выставляться на аукционы. Естественно, что подходы, которые в конечном итоге определят распределение квот, волнуют бизнес.

«Уже сейчас, на стадии разработки, у общественных организаций и юридических лиц возникает ряд вопросов и к предлагаемым инвестиционным проектам, и к перечню видов водных биологических ресурсов, планируемых к выставлению на аукцион», — обратил внимание Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Отраслевой общественности необходима дополнительная возможность, чтобы задать вопросы по проектам актов и дать свои замечания и предложения, считают в объединении.

В связи с этим КС обратился к руководителю профильной рабочей группы Совета Федерации, первому зампреду Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергею Митину, сообщает корреспондент Fishnews. Главы отраслевых объединений предлагают до 10 апреля провести заседание рабочей группы и детально обсудить проекты подзаконных актов по второму этапу с участием разработчиков. При этом важно, чтобы в преддверии заседания были запрошены предлагаемые проекты, чтобы рыбацкая общественность могла подготовить свою позицию.

Изменения федерального закона о рыболовстве были подписаны в декабре. Предполагается продолжить выделение квот на вылов водных биоресурсов тем, кто реализовал определенные инвестиционные проекты (второй этап инвестиционных квот). Также запланировано продолжение крабовых аукционов с инвестиционных квот (квоты добычи крабов в инвестиционных целях — 2022).

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