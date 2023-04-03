Александр Михайлов: Оборудования «Гонец» должно хватить на всех

Планы по замене оборудования «Инмарсат» (Inmarsat) на станции системы «Гонец» к 1 марта следующего года вполне реалистичны, уверен руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр Михайлов.

«Сейчас мы в интенсивном режиме работаем с «Гонцом» — стараемся ускорить их работу по выпуску судовых земных станций. В прошлом году были проблемы с завозом комплектующих для СЗС, но в этом году они должны произвести необходимое количество комплектов», — отметил глава ЦСМС в интервью Fishnews.

По его словам, по функционалу отечественное и зарубежное технические средства контроля (ТСК) существенно не отличаются. И Inmarsat, и «Гонец» обеспечивают не только передачу позиций судна, но и данных. Это не широкополосный доступ, но возможно, например, отправлять и получать небольшие сообщения. На сегодняшний день судовые станции «Гонец» используются в основном как устройства позиционирования.

«По требованиям закона, техническое средство контроля, передающее координаты, должно быть опечатано, и должна быть обеспечена его целостность, чтобы исключить фальсификацию передаваемых данных. То есть вы не можете использовать терминал, который отправляет позицию судна, одновременно в качестве средства связи и передачи данных. Для этого вам будет необходима вторая станция, — рассказал Александр Михайлов. — Что касается установки на борт, для «Гонца» не нужно устанавливать гиростабилизированные антенны, как для Inmarsat. Для российской системы устанавливается антенно-фидерное устройство диаметром 19 см и относительно небольшая судовая станция. Так что с точки зрения оснащения «Гонец» проще».

Поскольку Росрыболовству нужно отслеживать позиции судов, то «Гонец» может служить для позиционирования, а Inmarsat (если он уже установлен на судне) может использоваться, например, для передачи ССД — чтобы рыбаки не потеряли свои инвестиции в оборудование, заметил глава ЦСМС.

Он обратил внимание: в перспективе «Гонец» тоже может применяться в этих целях, до 20 терминалов уже используются на Дальнем Востоке для обмена сообщениями и небольшими файлами с берегом. Также с использованием каналов отечественной системы успешно протестирована передача данных электронного рыболовного журнала.

Одной из причин замены руководитель Центра назвал сбои в работе Inmarsat. В прошлом году их было несколько. Fishnews писал про один такой случай масштабного отключения, когда Inmarsat не работал на протяжении шести дней.

«Кроме того, нужно понимать, что Inmarsat — это иностранная спутниковая группировка. Изначально, в 1979 году, она создавалась как международная, и СССР входил в число стран — участниц Inmarsat. Но к настоящему времени мы ее совсем не контролируем, мы вышли из числа участников проекта. Поэтому Inmarsat на территории России может быть отключен в любой момент», — подчеркнул Александр Михайлов.

Собеседник Fishnews отметил: правительство России обязало не допустить отключения объектов критической информационной инфраструктуры от сети связи общего пользования и обеспечить безопасность каналов связи. «В нашем случае это бесперебойная передача данных о позиционировании судов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами», — обратил внимание глава ЦСМС.

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