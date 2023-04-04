Ольга Булкова: Предлагаем меры поддержки береговых предприятий

Механизмы поддержки предприятий прибрежных территорий можно предусмотреть и в рамках реформы закрепления участков для промысла лососей, и при выработке принципов распределения квот, считает председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

В Хабаровском Крайрыбакколхозсоюзе считают актуальной инициативу, выдвинутую Магаданской областью по «региональным квотам». «Мы уже долгое время говорим о передаче в ведение регионов части квот для рыболовства в прибрежных водах. Магаданская область выступила с инициативой предоставить субъектам Федерации право распределять часть квот на вылов водных биоресурсов, добываемых в прибрежных водах. Это так называемые «региональные квоты», — прокомментировала эту тему в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» руководитель объединения Ольга Булкова. — Мы поддерживаем это предложение. Кто, как не регион, сможет правильно распределять объемы, учитывая потребности каждого берегового предприятия и вклад, который оно вносит в развитие территории?»

Председатель союза обратила внимание, что речь идет о небольших объемах — от 1 до 5% общего допустимого улова. «Но даже такое сырьевое обеспечение поможет рыбакам делать вложения в развитие берегового производства и флота. Работа предприятий берегового комплекса позволит решать социально-экономические задачи и не допустить оттока населения», - добавила руководитель объединения.

Внимание предприятий, добывающих тихоокеанских лососей, приковано к грядущим изменениям в сфере распределения участков для промысла. Росрыболовство заявило о решении выработать совместно с профсообществом критерии для перезакрепления участков без торгов за добросовестными пользователями.

«Мы считаем необходимым основываться на нескольких ключевых положениях, — рассказала Ольга Булкова. — Во-первых, не должно быть сплошного перезаключения без торгов договоров со всеми пользователями. Если исходить из условий действующих договоров, то нарушить их практически невозможно. Когда в свое время участки распределялись на конкурсах, учитывалось наличие берегового завода. Но затем некоторые победители продали или закрыли предприятия, чтобы не нести расходов на их содержание и развитие. За такими участниками отрасли, на наш взгляд, перезакреплять участки без торгов не нужно. Поэтому необходимо все-таки опираться на определенные «критерии добросовестности» и «инвестиционного нормирования».

«Критерии добросовестности», которые предложили в союзе, — наличие берегового завода, участие в рыбоохранных мероприятиях и научном сопровождении промысла, участие в социальных проектах.

«Во-вторых, участки, которые высвободятся после завершения сроков действия договоров у пользователей, которые не будут признаны добросовестными, должны выставляться на конкурс, а не на аукцион. И здесь можно обратиться к тем критериям, которые уже предусмотрены постановлением правительства от 14 апреля 2008 года № 264. Там все учтено: и численность работников, и выпуск готовой продукции», — полагает председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Новые участки могут распределяться через аукционы, но при наличии собственного перерабатывающего завода, отметила она.

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