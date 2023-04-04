Нынешний год поставил новые задачи в сфере защиты интересов предприятий прибрежных территорий. Механизмы поддержки здесь можно предусмотреть и в рамках реформы закрепления участков для промысла лососей, и при выработке принципов распределения квот, считает председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края (Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза) Ольга Булкова . О предлагаемых мерах руководитель отраслевого объединения рассказала в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

— Ольга Николаевна, в январе на X Всероссийском съезде сельскохозяйственных кооперативов в Москве вы выступали по вопросу о мерах поддержки предприятий прибрежного комплекса. И одним из стимулов этой сферы назвали «региональные квоты». Почему вы считаете важным рассмотреть такой механизм?

— Мы уже долгое время говорим о передаче в ведение регионов части квот для рыболовства в прибрежных водах. Магаданская область выступила с инициативой предоставить субъектам Федерации право распределять часть квот на вылов водных биоресурсов, добываемых в прибрежных водах. Это так называемые «региональные квоты».

Мы поддерживаем это предложение. Кто, как не регион, сможет правильно распределять объемы, учитывая потребности каждого берегового предприятия и вклад, который оно вносит в развитие территории?

Речь идет о небольших объемах — от 1 до 5% общего допустимого улова. Но даже такое сырьевое обеспечение поможет рыбакам делать вложения в развитие берегового производства и флота. Работа предприятий берегового комплекса позволит решать социально-экономические задачи и не допустить оттока населения.

Мы уже написали обращение в комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края и думу и выразили поддержку «региональным квотам». Кроме того, в Москве я и председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей Ануфриев встречались с директором департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза России Евгением Кацем. Говорили о береговых предприятиях, важности их сохранения.

— Законодательство несколько лет назад изменилось: убрали разделение на промышленные и прибрежные квоты. И от представителей региональных предприятий подчас приходится слышать, что они потеряли в ресурсном обеспечении.

— Когда в федеральный закон были внесены изменения, объемы для прибрежного рыболовства стали выделять с повышающим коэффициентом 1,2. Однако на практике возникли проблемы. Об этом говорит пример наших рыбаков, которые из-за ледовой обстановки не смогли освоить выделенные для работы в режиме прибрежного лова объемы сельди. Механизма перевода объемов из «прибрежки» в промышленную квоту не существует, хотя пользователям помешали объективные обстоятельства. В итоге предприятие столкнулось с угрозой лишения квоты.

Прибрежное рыболовство таким образом теряет свою привлекательность. Поэтому мы считаем, что «региональная квота» может стать реальной поддержкой: на уровне субъектов Федерации как раз знают особенности предприятий и могут выделять объемы — по аналогии с тем, как работают комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

— Внимание предприятий, добывающих тихоокеанских лососей, приковано к грядущим изменениям в сфере распределения участков для промысла. Росрыболовство заявило о решении выработать совместно с профсообществом критерии для перезакрепления участков без торгов за добросовестными пользователями. На какие характеристики, по вашему мнению, стоит опираться?

— Мы считаем необходимым основываться на нескольких ключевых положениях. Во-первых, не должно быть сплошного перезаключения без торгов договоров со всеми пользователями. Если исходить из условий действующих договоров, то нарушить их практически невозможно. Когда в свое время участки распределялись на конкурсах, учитывалось наличие берегового завода. Но затем некоторые победители продали или закрыли предприятия, чтобы не нести расходов на их содержание и развитие. За такими участниками отрасли, на наш взгляд, перезакреплять участки без торгов не нужно. Поэтому необходимо все-таки опираться на определенные «критерии добросовестности» и «инвестиционного нормирования».

«Критерии добросовестности», которые мы предложили, — наличие берегового завода, участие в рыбоохранных мероприятиях и научном сопровождении промысла, участие в социальных проектах. Все они были поддержаны на заседании краевого рыбохозяйственного совета. Выступили также за то, чтобы учитывать статус градообразующего предприятия, но социальная работа пользователя, в общем-то, его и отражает.

Во-вторых, участки, которые высвободятся после завершения сроков действия договоров у пользователей, которые не будут признаны добросовестными, должны выставляться на конкурс, а не на аукцион. И здесь можно обратиться к тем критериям, которые уже предусмотрены постановлением правительства от 14 апреля 2008 года № 264. Там все учтено: и численность работников, и выпуск готовой продукции.

А вот новые участки могут распределяться через аукционы, но при наличии собственного перерабатывающего завода.

— Но ведь не везде условия позволяют создавать береговое производство.

— Я объясню. Если требования о береговом производстве не будет, то компания другого региона может привести суда-переработчики. В том числе на участки, которые прилегают к районам Крайнего Севера или к районам, приравненным к ним. Экипаж на таком флоте — это обычно люди из других регионов, даже из центральной части России. Так мы просто не сохраним прибрежные территории. Не будет рабочих мест — продолжится отток населения.

— Вы также выступали за то, чтобы распространить возможность применения вычетов при уплате сборов за пользование водными биоресурсами на лосось. Всего Налоговый кодекс предусматривает три основания для вычета — в связи с использованием новых судов, прибрежным рыболовством или производством продукции по утвержденному правительством перечню. Однако получалось: если не включить продукцию из красной рыбы в перечень для вычета в связи с переработкой, то лосось вообще останется без поддержки?

— Да, вычет в связи с осуществлением прибрежного рыболовства не распространяется на лососей, так как их добыча с юридической точки зрения ведется в режиме промышленного рыболовства.

Вычет в связи с применением новых рыбопромысловых судов тоже не получается применить, так как лососевый промысел осуществляется либо вообще без судов, либо задействуются маломерные суда, которые не отвечают критериям, установленным в Налоговом кодексе.

Лососи — важное сырье для береговых предприятий Хабаровского края. Оставалась возможность применения вычета в связи с переработкой. Поэтому, когда стал обсуждаться проект распоряжения правительства, определяющего перечень продукции для такой льготы, мы сразу же высказались за расширение списка.

Ставки сбора по лососям существенно выросли. Естественно, это может отразиться на себестоимости продукции, а значит, цене на нее для конечного потребителя. В том числе речь идет о социально значимых видах — горбуше и кете. Поддержка предприятий важна и для развития прибрежного комплекса, и для обеспечения рыбой российского рынка.

Наши производители выпускают достаточно много продукции глубокой переработки из лосося: филе, фарш, стейки, молоки, соленую, копченую рыбуи так далее.

Действующее законодательство о распределении рыболовных участков также оперирует понятиями выпуска продукции глубокой переработки. Поэтому мы предложили для налоговых целей использовать перечень, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства России от 21 декабря 2015 года № 651, и не ограничивать объекты для применения вычета на Дальневосточном бассейне только минтаем, сельдью и треской. Соответствующие предложения мы направили в краевой комитет рыбного хозяйства.

Эта мера также укладывается в комплекс решений для поддержки береговых предприятий.

— Продолжите ли вы отслеживать тематику квот под инвестиции? Закон о втором этапе подписан. Уже в этом году Росрыболовство рассчитывает вновь проводить процедуры по инвестиционным квотам и крабовые аукционы.

— Конечно, мы будем следить за реализацией закона. Очень важно, что в нем предусмотрели особые условия для субъектов малого и среднего предпринимательства. Кто бы что ни говорил, такие предприятия существуют и в крабовом промысле. Есть пользователи, которые добывают крабов в прибрежных водах, а уловы перерабатывают с помощью береговых мощностей.

В законе не стали отдавать все оставшиеся 50% объемов крабов на аукционы — 2% оставили для малого и среднего бизнеса. Посмотрим, как всё будет реализовываться на практике. Закон о втором этапе сложно читается, но надеемся, что позицию рыбаков по поддержке малого и среднего предпринимательства услышали.

— В этом году принято решение, о важности которого неоднократно заявляли в союзе. В Госдуму внесли законопроект об освобождении от НДС услуг по ремонту флота, в том числе рыбопромысловых судов. Но при этом судоремонтный завод должен инвестировать в свое развитие. Как вы оцениваете перспективность таких налоговых льгот?

— Мы давно говорим о необходимости обнуления налога на добавленную стоимость. Судоремонтная отрасль низкорентабельна, но она очень важна для российской промышленности.

— А условия, которые предусмотрены законопроектом, посильны для предприятий?

— Да, мы как раз говорили о том, что сэкономленные с помощью налоговой льготы средства заводы могут направлять на развитие, обновление станков, технологий. На наш взгляд, такие обязательства посильны и правильны.

Эффект будет не только для судоремонта. Уменьшение налоговой нагрузки поможет снизить себестоимость работ, а это тоже возможность сделать услуги отечественных заводов более привлекательными для наших рыбодобывающих предприятий. У нас есть хорошие специалисты, а теперь появится возможность восстановить базы, успешно работавшие в советские времена.

— На собрании союза в ноябре прошлого года представители предприятий рассказали о сложностях применения механизма субсидирования постройки мало- и среднетоннажного флота, хотя запрос на такие суда есть. Объединение продолжает заниматься этой проблематикой?

— Действительно, процедуру получения субсидии, на наш взгляд, нужно оптимизировать. Пока этот механизм господдержки, к сожалению, не получил распространения. В 2021 году было освоено только 15% средств по этому направлению, хотя такая мера могла бы на практике помогать обновлению рыбопромыслового флота и одновременно развитию отечественного судостроения, обеспечивать заказами наши верфи.

Предприятия, входящие в Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз, достаточно активно прорабатывают вопрос с субсидией. Мы обсуждали проблематику субсидирования с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергеем Митиным — эта тема у сенатора на контроле. С помощью Сергея Герасимовича была организована встреча с директором департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борисом Кабаковым. По итогам встречи будет проведено совещание, куда пригласят представителей Торгово-промышленной палаты Хабаровского края, регионального правительства, предприятий нашего союза, которые испытывают затруднение с получением субсидий на построенные и строящиеся суда. Мы должны обсудить способы упростить доступ к господдержке.

— Какими еще вопросами планирует в этом году заниматься Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз?

— Продолжим взаимодействовать с сенаторами, депутатами Госдумы, представителями федеральных органов исполнительной власти. В апреле примем участие в отчетно-выборном собрании Росрыбколхозсоюза.

С весны начнутся традиционные поездки по северным районам Хабаровского края — Охотскому, Ванинскому, Советско-Гаванскому. В мае запланировано выездное заседание Общественного совета при комитете рыбного хозяйства региона — я являюсь председателем совета.

Среди тем, проработкой которых продолжим заниматься, обновление транспортного рефрижераторного флота, рыбоохрана, рыбоводные заводы (у нас в союзе несколько таких предприятий). Мы считаем, что все должны вносить свой вклад в сохранение и восстановление запасов лососей — через помощь в рыбоохранных мероприятиях и организацию работы рыбоводных заводов.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Апрель 2023 г.