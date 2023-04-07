В Южной Корее стартовали рыбные распродажи

Власти Республики Корея проводят апрельскую акцию по реализации рыбопродукции в розницу со скидкой до 50%. Мера направлена на популяризацию рыбы и морепродуктов у местного населения.

Акцию организует Министерство морских дел и рыболовства. Распродажа проходит с 6 по 23 апреля в рамках проводимой с 2021 г. рекламной кампании «Выставки рыбопродукции Республики Корея». Сейчас во всех крупнейших торговых сетях, а с 10 апреля — еще и на онлайн-площадках жители и гости страны смогут приобрести целый ряд товаров, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации президента Южной Кореи.

Скидка предоставляется на продукцию, изготовленную минимум на 70% из местного сырья. А также на виды, стоимость которых регулируется государством, например, минтай, скумбрию, кальмар, рыбу-саблю, желтого горбыля.

Дешевую рыбу и морепродукты можно будет купить в 14 сетях ритейла и на 25 онлайн-площадках. На каждого покупателя государство оплатит бизнесу скидку в 20%, но не более 10 тыс. вон (7,6 доллара). Участвующие в акции дистрибьюторы также предложат свои скидки, в результате по некоторым позициям покупатели смогут сэкономить до 50% от цены товара.

Отметим: чиновники министерства намерены действовать по принципу «доверяй, но проверяй». Они уже заявили о мониторинге цен до и после проведения акции.

Напомним, подобная распродажа проходила в стране осенью — тогда суммарные скидки на рыбу и морепродукты достигали 40%.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews