В Южной Корее потребление рыбы поддерживают скидками

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея объявило о старте специальной распродажи — жители и гости страны могут приобрести рыбу и морепродукты со скидкой до 40%. Считается, что такие акции положительно повлияют на спрос благодаря стабилизации цен.

Большая осенняя распродажа на онлайн-площадках и в крупных супермаркетах продлится до 19 октября. Акция коснется таких сезонных продуктов, как минтай, скумбрия, кальмар, рыба-сабля, сушеный анчоус, хве (сасими) из ложного палтуса и морского окуня, а также креветка и голубой краб, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным южнокорейской прессы, министерство компенсирует 20% скидку, которая не будет превышать 10 тыс. вон (7 долларов) на человека. Продавцы также обещали порадовать покупателей специальными акциями — это в некоторых случаях увеличивает общую скидку до 40%.

Подобные мероприятия планируют устраивать до декабря, чтобы обеспечить стабильность цен на рыбу и морепродукты, пишут СМИ со ссылкой на министра морских дел и рыболовства Чо Сынхвана. Чиновники проконтролируют качество проведения распродажи вместе с представителями объединений потребителей.

Отметим, что проблема падения потребления рыбы и морепродуктов актуальна и для России. Отечественная рыбная отрасль заинтересована в зарубежном опыте продвижения этих товаров, в том числе с помощью поддержки со стороны государства.

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