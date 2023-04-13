Преимущества береговой переработки минтая рассмотрели во Владивостоке

Переработка минтая на береговых заводах позволяет более эффективно использовать этот ресурс, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

С докладом «Развитие береговой переработки минтая — новый курс» Максим Козлов выступил на научно-практической конференции во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

«Сегодня идет обсуждение второго этапа инвестиционных квот, в том числе сколько выделить для переработки в море, а сколько — на берегу. Для береговых заводов остановились на 10%, хотя они смогли бы переработать даже 20%. Заводы Сахалинской области продемонстрировали возможности развития береговой переработки. Кроме того, мы показали положительные аспекты береговых баз», — обратил внимание президент АРСО.

В числе преимуществ Максим Козлов назвал усиленный контроль вылова водных биоресурсов. Дело в том, что основной объем сырья для береговых заводов добывают наливные траулеры (всего на Южных Курилах работают восемь таких судов). Их технология промысла (перекачка уловов напрямую в RSW-танки, минуя палубу) исключает возможность отсортировки улова.

Все, что добыто наливными судами, доставляется на береговой завод, где происходит учет объема добытого и определение видового состава, рассказал Максим Козлов. «Возможностей скрыть объем улова или провести сортировку продукции для сокрытия при таком способе работы нет. Это обеспечивает прозрачность рыболовства», — отметил глава ассоциации.

Важным фактором является также стопроцентная переработка всего доставленного улова. Возможности выбросить какие-либо ресурсы на берегу нет. Это также существенно отличает переработку уловов береговую от других способов, подчеркнул докладчик.

Он также напомнил о социальной значимости этих заводов. «Это не просто судно, которое работает в море. Завод обеспечивает достаточно высокий уровень заработной платы (порядка 150 тыс. рублей) и инфраструктуру вокруг предприятия, где занято еще больше людей. Для социального развития Сахалинской области это очень важно», — обратил внимание Максим Козлов.

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