Ученые и рыбаки обсудили подходы к рациональному использованию тресковых

Изменение методики определения общего допустимого улова минтая, а также эффективность использования запасов тресковых (минтая, трески, наваги) стали основными темами научно-практической конференции во Владивостоке.

Конференция «Новая тресковая индустрия» привлекла большое количество участников, в том числе от предприятий, сообщает корреспондент Fishnews. Предваряя выступления докладчиков, директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин напомнил, что на недавнем заседании совета по науке при руководителе Росрыболовства рассматривался ОДУ на 2024 г.

«Была жаркая дискуссия о том, что регулирование промысла минтая должно обязательно измениться, должны измениться подходы к определению его численности», — подчеркнул Кирилл Колончин.

Директор по научной работе ВНИРО Олег Булатов представил доклад о современном состоянии запасов, перспективах промысла минтая и мерах регулирования. По его словам, согласно последним исследованиям, концепция предосторожного подхода, которую применяли ученые при определении ОДУ, не оправдывается на практике.

Вывод специалистов позволяет в будущем существенно увеличивать вылов, не нанося ущерб запасам, рассказал Олег Булатов. Такой подход был разработан достаточно давно и незаслуженно забыт — это концепция «максимально устойчивого улова» (MSY). Ожидается, что применение MSY при определении ОДУ минтая откроет новые перспективы.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак выступил с докладом об экономической стороне промысла. Он отметил, что общий допустимый улов минтая на Дальнем Востоке находится на историческом максимуме за последнюю четверть века. В 2022 г. поставлен рекорд по производству продукции глубокой переработки — 37% уловов минтая. В то же время рост экспортной выручки был нивелирован высокими издержками. В результате по итогам года валовая экспортная выручка выросла, а прибыль предприятий обвалилась — за счет как роста издержек, так и валютного фактора.

Два доклада в разной мере касались добычи минтая наливными судами. Так, руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк обратил внимание на активное развитие этого вида промысла в последние годы. По его словам, в Южно-Курильской зоне в 2022 г. наливные суда доставили на переработку свыше 100 тыс. тонн минтая. При этом стимулом для более активного использования такого флота служит бурный рост береговой переработки на Южных Курилах, обратил внимание глава ТИНРО.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на примере южнокурильских береговых заводов и использования наливных судов отметил преимущество именно такого способа переработки уловов. Эта схема обеспечивает стопроцентный контроль вылова и стопроцентную переработку всего доставленного улова, подчеркнул руководитель АРСО.

На конференции также прозвучали доклады о тенденциях переработки минтая, промысле тихоокеанской трески, добыче наваги, лове минтая в Западно-Беринговоморской зоне и на другие темы.

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