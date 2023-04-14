Глава Росрыболовства пригласил молодежь работать на новые суда

На втором этапе программы квот под инвестиции ожидается строительство порядка 45 судов, также продолжается реализация первого этапа, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков во время посещения супертраулера «Механик Маслак».

«Механик Маслак» — второе судно, построенное РРПК под инвестиционные квоты, — прибыл во Владивосток. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков выступил на мероприятии, которое было организовано на борту для учащихся профильных вузов — МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и Дальрыбвтуза, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава Росрыболовства позитивно оценил перспективы обновления флота в рамках механизма квот под инвестиции. На первом этапе программы должно быть построено 105 судов. «И в рамках второго этапа будут построены еще порядка 45 судов», — заявил Илья Шестаков.

Обновление флота задумывалось в том числе для того, чтобы обеспечить более комфортные условия работы для молодежи, сказал глава ведомства. Он также отметил, что рыбная отрасль вышла на второе место по уровню зарплат.

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