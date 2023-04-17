Экологическое бедствие Прикамья добралось до вице-премьера

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить план по ликвидации последствий работы шахт в Пермском крае. Изливы шахтных вод губят реки региона.

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко провела совещание по вопросу ликвидации последствий деятельности шахт, расположенных в Кизеловском угольном бассейне (КУБ) Пермского края. В мероприятии участвовал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Добыча угля на этой территории велась более 200 лет. Дмитрий Махонин рассказал: по данным специалистов, ежегодные объемы изливов кислых шахтных вод исчисляются десятками миллионов кубометров, масса загрязняющих веществ, выносимых на поверхность земли с изливами, составляет сотни тысяч тонн.

Власти региона подчеркивают, что это проблема федерального уровня. К ее решению ранее подключались различные ведомства, в том числе Росрыболовство (по поручению которого ученые оценили рыбохозяйственное значение рек, подвергающихся воздействию изливов) и Минприроды. На совещании губернатор заявил, что рассчитывает на поддержку правительства России и расширение перечня проектов нацпроекта «Экология».

Виктория Абрамченко акцентировала внимание на необходимости изучить сделки по переходу прав собственности на объекты недвижимости — чтобы реальные владельцы несли соответствующее бремя финансовой ответственности после вывода объектов из эксплуатации.

Вице-премьер поручила Минэнерго совместно с правительством Пермского края при участии Минприроды, Росприроднадзора, Росводресурсов разработать план мероприятий по комплексной экологической реабилитации территории и ликвидации последствий деятельности шахт с набором первоочередных неотложных мер. Для этого будет создана межведомственная рабочая группа.

При этом Виктория Абрамченко не поддержала текущие предложения федеральных ведомств. «Пока нет оценки эффективности ликвидации вреда и очистки вод, при этом стоимость проекта оценивается в более чем 12 млрд рублей и 1,5 млрд рублей ежегодных затрат для содержания объектов», — сказала вице-премьер.

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