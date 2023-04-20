Рекам готовят новый проект по оздоровлению

На правительственном часе в Госдуме вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила про запуск с 2025 г. единого федерального проекта по оздоровлению водоемов. Проект охватит бассейн Волги, а также Дон, Амур, Иртыш и другие реки.

О работе правительства, направленной на улучшение экологического состояния рек и озер, вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала в рамках правительственного часа в Госдуме. «В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2022 г. реализовано почти 22 тыс. мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов. Восстановлены сотни километров мелиоративных каналов и каналов-рыбоходов, очищены тысячи гектаров водной глади», — отчиталась зампредседателя правительства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вице-премьер рассказала о запуске с 2025 г. единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. «В проект войдет весь бассейн Волги, а также Дон, Амур, Урал, Иртыш, Терек. Не забудем мы и о малых реках», — заверила депутатов Виктория Абрамченко. Она добавила, что формированием проекта займется рабочая группа, в состав которой войдут и парламентарии.

Правительство намерено продолжить и совместную с регионами работу по сохранению озера Байкал. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено финансирование в размере почти 22 млрд рублей.

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