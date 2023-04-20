Любовь Махаева: Наша поправка оставит браконьеров без рынка сбыта

Контроль авиаперевозок красной икры воспрепятствует незаконному промыслу рыбы на Чукотке, считает председатель профильного комитета окружной Думы Любовь Махаева. По ее мнению, эта мера оставит местных браконьеров без рынка сбыта.

Дума Чукотского автономного округа внесла в федеральный парламент законопроект о присоединении ЧАО к камчатскому эксперименту по контролю над воздушными перевозками красной икры. Председатель профильного комитета региональной Думы Любовь Махаева рассказала корреспонденту Fishnews о поправке и ее перспективах — как законодательных, так и практических.

Парламентарий обратила внимание, что речь идет исключительно об икре непромышленного производства. «Мы рассчитываем, что эта ограничительная мера позволит сократить поток нелегально добытой икры на материк. Внутрирегиональное потребление икры непромышленного производства у нас незначительное. Но икра, которая вывозится за пределы региона частными лицами, вызывает вопросы. По нашим данным, каждый год вывозится порядка 10 тонн икры непромышленного производства», — отметила она.

По словам Любови Махаевой, на Чукотке практически каждый ловит по лицензии лососей и, соответственно, добывает икру. «Поэтому, по большому счету, внутри округа рынка сбыта для икрынепромышленного производства нет. Все, кто ведет незаконный промысел или кто ловит рыбу больше, чем положено по лицензии, вывозят красную икру для продажи за пределы Чукотки. Мы планируем перекрыть этот канал», — подчеркнула парламентарий.

Собеседница Fishnews обратила внимание, что у населения автономного округа могут быть вопросы, как это отразится на процедуре досмотра багажа. «Определять происхождение икры будут специальные службы, имеющие на это полномочия. Процедура уже проработана. Ответственные за организацию контроля в аэропортах лица не должны будут создавать неудобства пассажирам. Мы надеемся, что с наступлением периода летних отпусков контроль в аэропортах несильно затруднит выезд жителей Чукотки на отдых», — сказала Любовь Махаева.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.