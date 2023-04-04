Поправки об «икорном» эксперименте для Чукотки внесли в Госдуму

В базе Государственной Думы появился законопроект о присоединении Чукотского автономного округа к камчатскому эксперименту по ограничению воздушных перевозок красной икры.

Поправки внесли депутаты Думы ЧАО, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется, что эксперимент на Чукотке стартует в этом году с 1 июля — с начала самой активной стадии красной путины.

В пояснительной записке отмечено, что ежегодно в регионе разрешают к вылову 4-8 тыс. тонн лососевых. При этом уровень фактического освоения в последние 10 лет не превышал 65%. Вместе с тем, по информации Тихоокеанского филиала ВНИРО, в последние годы в округе наблюдается неудовлетворительное заполнение основных нерестилищ лососей. Есть тенденция к сокращению запасов анадырской кеты в ближайшие 3-5 лет. По мнению авторов законопроекта, проблема ННН-промысла лососей на Чукотке не решена.

Приводится информация от ФКП «Аэропорты Чукотки»: за январь-сентябрь 2022 г. из округа авиатранспортом отправлено 23,1 тонны красной икры. В тот же период, по данным ФГИС «Меркурий», оформлено ветеринарных сопроводительных документов на провоз авиатранспортом 10,7 тонны икры. Таким образом, 12,4 тонны икры, вывезенной авиабагажом, — неизвестного происхождения.

По минимальным оценкам, исходя из установленных такс, ежегодный ущерб от браконьеров на Чукотке составляет не менее 350 млн рублей в год.

Напомним, на Камчатке эксперимент по контролю вывоза икры непромышленного изготовления в авиабагаже и ручной клади граждан стартовал 1 ноября 2022 г. По данным Россельхознадзора, с начала эксперимента сотрудники ведомства проконтролировали перевозку 111,6 тонны деликатеса непромышленного изготовления. Выявлено десять случаев нарушений при перевозках икры общим весом 300 кг.

Еще в октябре 2022 г. с инициативой о присоединении Чукотки к камчатскому эксперименту выступила Ассоциация рыбопромышленников и переработчиков ЧАО. Предложение поддержал Чукотский рыбохозяйственный совет. В марте 2023 г. парламент региона принял решение обратиться с законодательной инициативой в Госдуму.

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