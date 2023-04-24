Япония стала главным импортером вьетнамской рыбопродукции

В первом квартале 2023 г. Япония обогнала США по закупкам рыбы и морепродуктов из Вьетнама. Стоимость их поставок в Страну восходящего солнца составила 310 млн долларов.

Цифры приводит Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), сообщает корреспондент Fishnews. По информации VASEP, общая стоимость рыбного экспорта из республики в Японию сократилась на 11% к прошлогоднему уровню. Так, показатель по белоногой креветке упали на 35%, по осьминогу — на 6%, по лососю — на 4%. При этом экспорт кальмара, ставриды, минтая и тунца в денежном выражении увеличился на 13-88%.

Отмечено, что одной из причин потери лидерства Соединенных Штатов в закупках вьетнамских рыбы и морепродуктов стало снижение поставок в США на 50%. По итогам первого квартала их стоимость составила лишь 290 млн долларов.

В частности, на 31-57% сократились поставки шести главных импортных продуктов — белоногой креветки, тунца, пангасиуса, пресноводной креветки, тиляпии и краба-сторожа. Падение, по мнению ассоциации, связано с давлением конкурентов — Индии, Эквадора и Индонезии.

Сокращение экспорта вьетнамских гидробионтов коснулось и Китая, — стоимость поставок в первом квартале составила 255 млн долларов, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. Экспорт в Южную Корею достиг 178 млн долларов, в ЕС — 210 млн долларов, сократившись на 13% и 29% соответственно.

Эксперты VASEP считают китайский рынок наиболее перспективным, хоть и сложным с точки зрения жесткой конкуренции. В то же время добиться прорыва на рынках Евросоюза, США, Японии и Южной Корее, по мнению специалистов ассоциации, скорее всего, не удастся.

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