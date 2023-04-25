Специалисты изучат эффективность ограничений на лососевой путине

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о необходимости проанализировать эффективность ограничений, которые вводятся на промысел лососей на протяжении нескольких лет. Это в том числе и регулирование в Амурском лимане.

Подготовка к лососевой путине традиционно обсуждалась на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС). Представители рыбной промышленности подняли в том числе вопросы о целесообразности сохранения ограничений на добычу — речь шла о различных районах. Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко попросил рассмотреть возможность открытия для промысла осенней кеты в 2024 г. Амурского лимана. В базовом 2020 г. был обеспечен хороший пропуск рыбы на нерестилища в бассейне Амура, отметил он.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков согласился с тем, что нужно проанализировать, какие результаты дают те или иные ограничения добычи, и к следующей путине вернуться к этой теме.

«Мы предлагаем пересмотреть ограничения по лиману: на наш взгляд, они избыточны, — заявил Fishnews по итогам заседания Сергей Рябченко. — Нужно рационально осваивать ресурс, который нам выделяется».

В прошлом году из 3500 тонн выделенного для освоения объема рыбаки недобрали 800 тонн. И в отраслевом объединении это связывают в основном с невозможностью промысла в лимане.

Согласно проекту протокола ДВНПС, предполагается рекомендовать Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии проанализировать эффективность ограничений на добычу тихоокеанских лососей в Амурском лимане. «Я считаю, это правильный подход», — отметил Сергей Рябченко.

Он добавил, что в рамках научных работ уже собиралась информация о том, что заездки не оказывают существенного влияния на миграцию лососей вверх по течению Амура.

По словам президента АПРОХК, наука пообещала внимательно посмотреть ситуацию с осенней кетой, особенно в этом году, по итогам будет приниматься решение. «Надеюсь, что оно будет позитивное в части открытия Амурского лимана», — заявил Сергей Рябченко. Он подчеркнул, что в ассоциации готовы содействовать научным работам.

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