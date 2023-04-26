Рыбопромышленникам Киргизии предстоит работа над ошибками

Возврат на рынок РФ рыбной продукции из Киргизии будет возможен только после инспекций Россельхознадзора, заявил глава ведомства Сергей Данкверт. Отмечено, что по итогам уже проведенных проверок выявлены нарушения.

В Москве состоялись переговоры руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства Киргизии Саматом Насирдиновым при участии советника посольства республики Эрмека Омуралиева. Встреча состоялась в продолжение межведомственных консультаций двух стран относительно системных пробелов в государственном ветеринарном контроле, эпизоотическом мониторинге и лабораторной работе киргизских компетентных органов.

«В результате инспекционных визитов Россельхознадзора был подтвержден формальный подход ветеринарных специалистов Киргизии к включению местных предприятий в реестр поставщиков стран ЕАЭС и к проведению государственного контроля за осуществляемыми ими отправками продукции в Россию», — сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства.

Так, нарушения выявлены по результатам инспекции рыбопроизводителей Киргизии. «Помимо прочего, обнаружено, что по территории республики сырье перемещалось без ветеринарных сопроводительных сертификатов. На предприятия рыба поступала без каких-либо документов в бочках, при этом маркировка отсутствовала», — рассказали в Россельхознадзоре.

Сергей Данкверт подчеркнул важность выстраивания современной системы ветеринарного контроля в Киргизии и внедрения цифровых технологий прослеживаемости продукции, которая станет гарантом безопасности и качества продукции для торговых партнеров, в том числе для России.

Отмечено, что в условиях обеспеченности всеми основными видами продовольствия Россия готова закупать иностранную продукцию только при обязательном соблюдении требований законодательства РФ и ЕАЭС.

В ходе совещания Сергей Данкверт заявил, что возврат на российский рынок производителей рыбной продукции Киргизии будет возможен только после инспекции Россельхознадзора.

Напомним, в марте шесть предприятий республики отказались от запланированных проверок ветеринарным ведомством РФ. Между тем в течение двух лет Россельхознадзор фиксировал нарушения по вредным веществам в киргизской форели, кроме того, у специалистов возникали подозрения в происхождении рыбы. Все это повлекло ограничительные меры.

В ближайшее время компетентные органы намерены согласовать проведение видеоинспекции двух киргизских рыбоперерабатывающих компаний.

Также стороны договорились, что киргизские специалисты актуализируют список экспортеров животноводческих товаров республики и установят точечный контроль за отгрузкой продукции из Киргизии в Россию.

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