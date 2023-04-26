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Рыбный союз 21 апреля провел собрание на площадке калининградской ГК «За Родину». Фото пресс-службы отраслевого объединения

Рыбный союз определил приоритеты работы на год

В ходе выездного собрания в Калининградской области участники Рыбного союза обсудили основные направления работы на предстоящий год и выработали позицию объединения по ряду ключевых для отрасли вопросов.

Рыбный союз 21 апреля провел собрание на площадке калининградской ГК «За Родину». Руководитель одного из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий в стране Сергей Лютаревич провел для коллег экскурсию по цехам завода, рассказал о модернизации производственных мощностей, расширении ассортимента, решении вопросов с логистикой и поставками сырья. На причале предприятия участники встречи смогли понаблюдать за процессом выгрузки улова салаки — суда ГК «За Родину» активно участвуют в весенней путине на Балтике, сообщает корреспондент Fishnews.

В ходе собрания члены Рыбного союза обсудили приоритетные направления деятельности в 2023 г. Представители компаний высказались по ряду актуальных вопросов, включая запуск эксперимента с маркировкой икры, возможные ограничения наценки на рыбную продукцию в розничной торговле, регулирование объемов рыбного экспорта, реализацию рыбы на организованных торгах, доступ рыбопереработчиков к льготному кредитованию.

Председатель Рыбного союза Александр Панин отметил, что реализация некоторых инициатив может привести к появлению новых препятствий, затрудняющих насыщение внутреннего рынка рыбной продукцией. «Сейчас не время для административных барьеров», — подчеркнул руководитель отраслевого объединения.

Участники собрания также утвердили бухгалтерскую и финансовую отчетность Рыбного союза за 2022 г., рассмотрели исполнение бюджета, изменения в уставе и определили порядок финансирования целевых программ и проектов.

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Fishnews

  • Рыбный союз 21 апреля провел собрание на площадке калининградской ГК «За Родину». Фото пресс-службы отраслевого объединения
  • Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН. Фото пресс-службы отраслевого объединения
  • Руководитель предприятия Сергей ЛЮТАРЕВИЧ провел для коллег экскурсию по цехам завода. Фото пресс-службы Рыбного союза
  • На причале предприятия участники встречи смогли понаблюдать за процессом выгрузки улова салаки. Фото пресс-службы Рыбного союза
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