Общественный совет рассмотрит результаты работы Росрыболовства

Очередное заседание Общественного совета при Росрыболовстве планируется провести 11 мая. Предполагается рассмотреть проект доклада об итогах работы федерального агентства за 2022 г. и планах на 2023-й.

Заседание Общественного совета при Росрыболовстве пройдет в Москве с подключением регионов. Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется рассмотреть проект доклада об итогах деятельности ведомства за минувший год и задачах на 2023 г. Традиционно такое обсуждение проходит в преддверии коллегии Росрыболовства.

Также в проекте повестки совета — ход подготовки нормативно-правовых актов для реализации закона о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов. Принятые в декабре поправки предполагают выпуск 15 актов правительства, два из них уже вышли, разрабатываются остальные.

Кроме того, на заседании совета планируется рассмотреть вопрос о рыболовстве в Каспийском море.

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