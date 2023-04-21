Минсельхоз рассказал, как идут дела со вторым этапом инвестквот и аукционов

В правительство внесены проекты двух актов для реализации второго этапа крабовых аукционов. Разработаны и другие проекты документов в рамках принятых в декабре изменений закона о рыболовстве, сообщил глава профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.

Об исполнении плана-графика по выпуску подзаконных актов в рамках принятых в декабре изменений закона о рыболовстве директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Евгений Кац рассказал на заседании межкомитетской рабочей группы Совета Федерации, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас приняты три акта — это изменения положения о Минсельхозе, распоряжение правительства об объектах промысла для второго этапа инвестиционных квот и приказ Федерального казначейства.

Кроме того, подготовлены еще два проекта распоряжений — проект о перечне видов краба для второго этапа аукционов, а также проект о перечне объектов инвестиций, которые должны будут построить победители торгов, и о лотах.

«Эти акты находятся в правительстве, по одному из них есть разногласия, так что он будет рассматриваться в рамках согласительных процедур», — сообщил директор департамента.

В высокой степени готовности, по его словам, находятся документы, определяющие порядок аукционной процедуры, и требования к объектам инвестиций для победителей крабовых торгов.

Разработаны и проекты других актов по инвестквотам и крабовым квотам, за исключением трех. Эти документы были размещены для публичного обсуждения, отметил представитель министерства.

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