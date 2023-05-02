Капитану «Акванавта» вынесли приговор

В Приморском крае к условному сроку приговорили капитана судна «Акванавт», затонувшего у причала. При аварии, которая произошла в прошлом году, погиб член экипажа.

Напомним, краболов «Акванавт» затонул утром 2 февраля в порту Зарубино, сообщает корреспондент Fishnews. Погиб старший механик.

Хасанский районный суд признал капитана виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом рассказала объединенная пресс-служба судебной системы края.

По ее информации, осужденному назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией морского и иного водного транспорта сроком на 2 года.

Как следует из материалов дела, капитан допустил перегруз судна, из-за чего «Акванавт» потерял устойчивость и затонул. Приговор вступил в законную силу.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews