Производителям сурими предлагают установить вычет

Минсельхоз считает необходимым распространить вычет по сбору за пользование водными биоресурсами на производство фарша сурими из минтая. Ведомство представило предложения по коэффициенту для предоставления налогового послабления при выпуске такой продукции.

Министерство сельского хозяйства представило проект изменений в список коэффициентов норм расхода добытых водных биоресурсов на единицу произведенной продукции, утвержденных приказом от 17 января 2023 г. № 22. Напомним, что такие показатели были определены для расчета вычета по сбору за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой.

Коэффициент планируется предусмотреть для фарша сурими мороженого из минтая, сообщает корреспондент Fishnews.

Таким образом, предлагается предусмотреть возможность применения вычета и по этой продукции. Благодаря успешной эксплуатации введенных в 2021 и 2022 гг. мощностей объем российского производства сурими из минтая в 2022 г. вырос более чем второе по сравнению с 2021 г. и составил порядка ‎28 тыс. тонн, говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Изначально для минтая в приказ Минсельхоза включены коэффициенты по филе, фаршу и муке.

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