Флот под Севморпуть собираются обеспечить российским оборудованием

Правительство расширило план развития Северного морского пути. Речь идет о создании отечественных образцов наиболее значимого комплектующего оборудования для ледоколов, грузовых и аварийно-спасательных судов.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В план включены мероприятия по разработке судового комплектующего оборудования и его запуску в производство. Отвечать за это будут Минпромторг, госкорпорация «Росатом», Минтранс и МЧС, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Кроме того, Минпромторг и Минфин должны подготовить предложения по объемам и источникам финансирования создания конкурентоспособного отечественного судового оборудования.

План развития Северного морского пути до 2035 г. был утвержден правительством в августе. Один из разделов документа предусматривает строительство судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта «Лидер», а также создание аварийно-спасательного флота из 46 судов. Всего план насчитывает более 150 мероприятий, общий объем финансирования которых составляет почти 1,8 трлн рублей.

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