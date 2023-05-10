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Межведомственная рабочая группа, созданная Минсельхозом, рассмотрела вариант законопроекта о закреплении рыболовных участков

Над соглашениями рыбаков и регионов предложили подумать

В новые договоры на рыболовные участки планируется включить в качестве обязательного условия заключение соглашения с регионом. Хотелось бы понять, что конкретно будут предусматривать такие договоренности, отметили участники профильной рабочей группы.

Межведомственная рабочая группа, созданная Минсельхозом, рассмотрела 5 мая вариант законопроекта о закреплении рыболовных участков, сообщает корреспондент Fishnews. В договоры на новый срок (в том числе те, что будут заключаться без торгов с добросовестными пользователями) планируется включить ряд особых условий. В их числе разработчики предложили и заключение инвестиционного соглашения с властями региона и реализацию такого соглашения.

Однако в чем будет суть таких договоренностей, не раскрывается, обратил внимание на заседании МРГ сенатор от Магаданской области Анатолий Широков. Будет ли это создание рыбоперерабатывающего завода, инфраструктуры для обеспечения производства или социальные обязательства? По мнению парламентария, нужно продумать, чтобы войдет в соглашение.

Закрепление договоренностей с регионом предлагается предусмотреть не только для промышленного рыболовства, но и для организации любительской рыбалки. И здесь тоже необходимо понимать, что будет в соглашениях, продолжила тему президент ассоциации «Русский лосось» Марина Ковтун. Идет ли речь о создании туристической инфраструктуры или это будет участие в социально-экономическом развитии территорий? «То есть здесь нужна конкретизация, на что направлены эти инвестиционные программы», — прокомментировала руководитель ассоциации.

При этом надо учитывать, что добросовестные пользователи уже создали необходимую инфраструктуру и что-то новое будет избыточным.

Сенатор от Камчатского края Борис Невзоров отметил, что еще до передачи документа в Госдуму важны проекты подзаконных актов. Он попросил Минсельхоз предоставить хотя бы наброски будущей подзаконной базы.

Надо подумать над терминологией, полагает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Это, безусловно, наверное, не просто инвестсоглашение — это соглашение с регионом, о тех обязательствах, которые берет на себя пользователь участка и которые он обязан выполнять», — заявил глава ведомства. Какие условия будут включаться в соглашения, будет определять субъект Федерации, обратил внимание руководитель федерального агентства.

Очень важно, по мнению Ильи Шестакова, продумать срок, на который будет заключаться соглашениями с регионом. Если договор на участок будет действовать 25 лет, то как заключать соглашение на столь длительный период, непонятно: сложно представить, какой план действий предусмотреть с таким сроком . «Мне кажется, нам надо подумать о сроках действия этого соглашения, оно может перезаключаться просто», — заявил руководитель Росрыболовства. Соглашение должно быть «понятно и исполнимо», подчеркнул он.

Участвовавшие в заседании сенаторы считают, что законопроект по рыболовным участкам может быть принят уже в весеннюю сессию.

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НазадМетки: магаданская областьросрыболовство
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