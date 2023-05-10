ООН озвучила рекомендации по экономике Мирового океана

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликовала доклад, посвященный экономике Мирового океана. Авторы утверждают, что изменения климата, загрязнения и перелов рыбы угрожают существованию порядка 3 млрд человек.

Доклад содержит призыв к заключению глобальной сделки по «голубой экономике» для устойчивого использования океана, сообщили Fishnews в службе новостей ООН.

«По оценкам, инвестиции в размере 2,8 трлн в четыре устойчивых океанических решения — сохранение и восстановление мангровых лесов, декарбонизацию международных морских перевозок, устойчивое производство продуктов питания в океане и развитие ветроэнергетики в открытом море — принесут чистые прибыли в размере 15,5 трлн долларов к 2050 году», — говорится в пресс-релизе.

Водоросли и пластик

В докладе выделены два наиболее перспективных сектора для устойчивого развития — выращивание морских водорослей и производство заменителей пластмасс.

Мировой рынок морских водорослей за два десятилетия вырос более чем в три раза — с 4,5 млрд долларов в 2000 г. до 16,5 млрд долларов к 2020 г. Морские водоросли не нуждаются в пресной воде и удобрениях, отметили в ЮНКТАД. Их можно выращивать в развивающихся странах для производства продуктов питания, косметики и биотоплива, а также в качестве альтернативы пластику.

Ежегодно в океан попадает около 11 млн тонн пластика. Существует множество других экологичных заменителей пластмасс, говорится в докладе ЮНКТАД. К таким материалам относятся бамбук, кокосовая шелуха, бананы и сельскохозяйственные отходы.

Защита биоразнообразия

Эксперты ЮНКТАД ссылаются на оценки, согласно которым, государственные субсидии на рыболовство во всем мире составляют 35 млрд долларов.

«Поскольку 34% мировых рыбных запасов находятся ниже биологически устойчивого уровня, авторы доклада призывают страны срочно ратифицировать Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) о субсидировании рыболовства, принятое 17 июня прошлого года», — подчеркнули в пресс-службе.

Соглашение запрещает поддержку ННН-промысла, перелова и предусматривает прекращение субсидирования рыболовства в открытом море. Документ вступит в силу, когда две трети из 164 членов ВТО сдадут на хранение свои «документы о согласии».

В докладе ЮНКТАД также содержится призыв к правительствам принять и ратифицировать Соглашение по охране морского биоразнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции от 4 марта 2023 г.

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