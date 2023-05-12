Новости
Противоречия в правилах проведения торгов рыбоводными участками до сих пор не устранены

Рыбоводы по-прежнему выбивают себе участки в арбитражах

В арбитражных судах продолжается эпопея вокруг взаимоисключающих пунктов в правилах проведения торгов рыбоводными участками. В последнем таком процессе основным аргументом стало ранее вынесенное решение Верховного суда.

Напомним, что противоречие касается случаев, когда аукцион по рыбоводному участку признается несостоявшимся из-за того, что на лот заявился только один участник. Один из пунктов правил предписывает в такой ситуации организацию нового аукциона, а другой — заключение договора с единственным участником.

Это несоответствие стало причиной ряда арбитражных процессов с различными участниками. В 2019 г. Минсельхоз России пытался устранить противоречие, удалив один из пунктов. Однако эта корректива не была принята. Как ранее сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, причиной стало ожидание внесения поправок в закон «О защите конкуренции», предусматривающих введение единого порядка проведения торгов, в том числе в области рыбоводства.

Между тем арбитражные разбирательства из-за неустраненного противоречия продолжаются. Так, Северо-Западное теруправление Росрыболовства (СЗТУ) провело серию аукционов по рыбоводным участкам в Карелии, Коми, Вологодской и Ленинградской областях. По результатам с четырьмя участниками торгов, оказавшимися единственными по своим лотам, договоры заключены не были.

УФАС по Санкт-Петербургу выдало теруправлению предупреждение, обязывающее заключить договоры с этими участниками. СЗТУ через суд потребовало отмены предписания.

Суд первой инстанции удовлетворил иск СЗТУ. Апелляционный суд это решение отменил и признал законными требования УФАС. Кассационный суд согласился с постановлением апелляционного суда. В своем акте кассационный суд сослался на определение Верховного суда РФ от 17 декабря 2020 г. № 307-ЭС20-11071, согласно которому, договоры на рыбоводные участки в таких ситуациях заключать все-таки надо.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Работа рыбокомбинатов — тонко настроенная система

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

За шесть лет мы привели в порядок две трети рыбоводных мощностей

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ответственному бизнесу не следует жить одним днем

Генеральный директор АО «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ

Генеральный директор АО «Океанрыбфлот»

Евгений НОВОСЕЛОВ

Все успехи предприятия основываются на наших кадрах

Все интервью

Личное мнение

Председатель комитета Думы Чукотского автономного округа по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь МАХАЕВА

Председатель комитета Думы ЧАО по промышленной и сельскохозяйственной политике

Любовь МАХАЕВА

Наша поправка оставит браконьеров без рынка сбыта

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ВАРПЭ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

О вкусной селедке замолвите слово…

Все материалы

Крупным планом

Ежегодно вопросы потребления и сбыта рыбной продукции, кадрового и научного обеспечения отрасли и ее инфраструктуры находятся в центре внимания Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia

Новые перспективы российского экспорта и развития внутреннего рынка

Одна из военных наград Юрия Пудовкина — знак «Юнга огненных рейсов». Фото предоставлено Геннадием Ворониным

По Каспию под бомбами

На Seafood Expo Russia «Аврора» впервые представила прототип ходовой рубки для рыболовного судна — пульт управления, укомплектованный оборудованием для навигации и связи, с информационной видеопанелью

Технологии на службе гражданского флота

Средний рыболовный траулер в ледовых условиях

Как реорганизовывалась рыбная отрасль: уроки прошлого

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.