Рыбоводы по-прежнему выбивают себе участки в арбитражах

В арбитражных судах продолжается эпопея вокруг взаимоисключающих пунктов в правилах проведения торгов рыбоводными участками. В последнем таком процессе основным аргументом стало ранее вынесенное решение Верховного суда.

Напомним, что противоречие касается случаев, когда аукцион по рыбоводному участку признается несостоявшимся из-за того, что на лот заявился только один участник. Один из пунктов правил предписывает в такой ситуации организацию нового аукциона, а другой — заключение договора с единственным участником.

Это несоответствие стало причиной ряда арбитражных процессов с различными участниками. В 2019 г. Минсельхоз России пытался устранить противоречие, удалив один из пунктов. Однако эта корректива не была принята. Как ранее сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, причиной стало ожидание внесения поправок в закон «О защите конкуренции», предусматривающих введение единого порядка проведения торгов, в том числе в области рыбоводства.

Между тем арбитражные разбирательства из-за неустраненного противоречия продолжаются. Так, Северо-Западное теруправление Росрыболовства (СЗТУ) провело серию аукционов по рыбоводным участкам в Карелии, Коми, Вологодской и Ленинградской областях. По результатам с четырьмя участниками торгов, оказавшимися единственными по своим лотам, договоры заключены не были.

УФАС по Санкт-Петербургу выдало теруправлению предупреждение, обязывающее заключить договоры с этими участниками. СЗТУ через суд потребовало отмены предписания.

Суд первой инстанции удовлетворил иск СЗТУ. Апелляционный суд это решение отменил и признал законными требования УФАС. Кассационный суд согласился с постановлением апелляционного суда. В своем акте кассационный суд сослался на определение Верховного суда РФ от 17 декабря 2020 г. № 307-ЭС20-11071, согласно которому, договоры на рыбоводные участки в таких ситуациях заключать все-таки надо.

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ