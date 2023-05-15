Исландия ратифицировала соглашение ВТО о рыболовных субсидиях

Исландия стала шестым членом Всемирной торговой организации, официально присоединившимся к соглашению о субсидиях в области рыболовства. Островное государство намерено пожертвовать 500 тыс. швейцарских франков на механизм финансирования отрасли в рамках ВТО.

Официальное уведомление о принятии страной соглашения передал посол Исландии во Всемирной торговой организации Эйнар Гуннарссон. «Исландия — нация рыбаков, и для нас очень важно сделать вклад в успех ВТО в этом начинании», — подчеркнул посол. Он также заявил о выделении Исландией 500 тыс. франков (555 тыс. долларов) на механизм финансирования рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе ВТО.

Ранее соглашение ратифицировала Канада. Напомним, документ, принятый в 2022 г., устанавливает новые обязательные многосторонние правила для ограничения субсидий, способствующих перелову в Мировом океане. Для вступления соглашения в силу необходимо, чтобы к нему официально присоединилось не менее двух третей стран — членов Всемирной торговой организации.

В числе прочего соглашение предусматривает создание механизма финансирования целевой технической помощи развивающимся и наименее развитым странам, входящим в ВТО.

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