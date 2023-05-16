ТИНРО станет базой подводных роботов

Единый центр использования телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (Центр ТНПА) создадут на базе Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

О реализации проекта по развитию подводной робототехники рассказал заместитель директора ВНИРО — руководитель ТИНРО Алексей Анатольевич Байталюк. Центр ТНПА создается как технологическая база, необходимая для дальнейшей реализации межотраслевой целевой программы «Исследования и освоение ресурсов глубоководного пояса дальневосточных морей», в том числе в рамках соглашения о сотрудничестве между РАН и Росрыболовством. Программа предусматривает изучение запасов на больших глубинах, а также разработку рекомендаций по их рациональному освоению.

Отмечено, что работа ученых уже позволила оценить перспективы освоения таких глубоководных ресурсов, как макрурусы, крабы и крабоиды, креветки. Следующий этап предполагает получение образцов глубоководных гидробионтов и создание из них продуктов морской фармакологии: лекарственных средств и БАДов. Для продолжения глубоководных исследований необходимо широкое использование ТНПА, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Это подводные роботы, которыми операторы управляют дистанционно с борта судна.

Ожидается, что создание центра поможет в полном объеме использовать функционал шести глубоководных ТНПА из Камчатского, Сахалинского и Тихоокеанского филиалов ВНИРО. В экспедиционной программе на 2024 г. планируется работа подводных роботов в районах глубиной до 1300 м.

Среди первоочередных задач центра в ТИНРО выделили следующие:

- повышение точности расчетов по оценке запасов донных ресурсов для пассивных орудий лова;

- определение численности глубоководных донных и придонных видов;

- актуализация расположения участков эффективного лова донных объектов с учетом изменения параметров окружающей среды;

- изучение свойств губок, глубоководных иглокожих для разработки технологий производства иммуномодуляторов, иной высокотехнологичной и инновационной продукции фармакологического назначения.

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