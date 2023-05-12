Регионы Арктики подтягивают порты и судоремонт

Вопросы создания инфраструктуры для рыбохозяйственного комплекса в Арктической зоне рассматривались на круглом столе в Архангельске. Представители бизнеса, регионов, отраслевых объединений, науки и образования обсудили приоритетные направления развития и ключевые для отрасли инвестпроекты.

В рамках международной конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике , организованной в Архангельске, прошел круглый стол, посвященный вопросам развития инфраструктуры рыбной промышленности. Об инвестициях в рыбохозяйственный комплекс и смежные отрасли отчитались представители регионов Северного и Дальневосточного бассейнов.

Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова отметила активное участие предприятий Поморья в программе инвестквот: предусмотрено строительство 4 траулеров, 1 краболова и 1 ярусолова. Утверждена программа развития Арктического рыбопромышленного кластера. Как сообщает корреспондент Fishnews, помимо промышленного рыболовства власти региона видят перспективы в развитии любительской рыбалки и аквакультуры и поддерживают эти направления.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов поинтересовался позицией области по поводу обязательств, которые планируется закреплять за пользователями участков для добычи анадромных видов рыб при заключении новых договоров. По словам Ирины Бажановой, архангельские предприятия зачастую несут значительную социальную нагрузку, поддерживая инфраструктуру близлежащих населенных пунктов, поэтому соглашение с регионом могло бы включать требование направлять определенный процент прибыли рыбаков на эти же цели.

Зампредседателя правительства Камчатского края Юлия Морозова подчеркнула ключевой вклад рыбной отрасли в экономику региона. Инвестпроекты, которые появляются на полуострове, охватывают как строительство новых судов, так и создание береговых заводов по переработке водных биоресурсов с выпуском не только привычной пищевой продукции, но и добавок с омега-3 жирными кислотами, которые получают из дикого лосося. К прозвучавшему на круглом столе предложению ограничить импорт аналогичных БАДов представитель Камчатки отнеслась с большим энтузиазмом.

Большие надежды регион связывает с возрождением сектора судоремонта, где реализуется ряд крупных проектов, включая строительство серии МРС для рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина и создание судоремонтного кластера «Рем-Нова-ДВ» (входит в холдинг «Норебо») , способного обслуживать в год до 60 судов разного класса. Еще одно приоритетное направление — развитие Северного морского пути и в целом транспортно-логистического комплекса, где якорным проектом является т ерминал «Сероглазка» (еще один проект «Норебо»). Однако для успешного развития портовой инфраструктуры нужны более гибкие варианты поддержки и финансирования инвестпроектов в области рыбного хозяйства, судоремонта, транспорта и логистики, указала Юлия Морозова.

Схожие приоритеты выделяет для себя Мурманская область, как следует из доклада замглавы регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Александры Амировой. В центре рыбной промышленности Северного бассейна базируются предприятия, которые активно участвуют в обновлении флота под инвестквоты — в программе задействовано 13 рыболовных судов и 9 краболовов.

Мурманский морской рыбный порт несмотря на все нарекания остается крупнейшим в бассейне и в прошлом году принял 237 тыс. тонн рыбной продукции. Перспективным замминистра назвала проект строительства терминала «Ударник» (входит в группу «Норебо»), нацеленного на обслуживание рыбопромысловых судов и ежемесячную перевалку до 45 тыс. тонн рыбопродукции. Планы по развитию портовой инфраструктуры также есть у Нацрыбресурса и у компании «Гольфстрим».

Многофункциональный комплекс по переработке краба с объемом инвестиций более 15 млрд рублей собирается построить компания «Антей». В декабре 2022 г. начала работу тестовая производственная линия, а полный запуск производства планируется к 2024 г. Кроме того, власти региона ведут работу по созданию гражданского судоремонтного кластера, поскольку имеющиеся заводы ранее ориентировались преимущественно на гособоронзаказ.

Мурманская аквакультура, представленная в основном садковым выращиванием лососевых на морских участках, последние годы оставалась одним из наиболее динамично развивающихся сегментов отрасли. Рыбные фермы Заполярья обеспечивают более 20% общероссийского производства продукции товарного рыбоводства.

«В прошлом году объем выращенной товарной рыбы у нас составил 85,1 тыс. тонн, что на 18,7% превышает показатели 2021 года. На долю марикультуры приходится 83 тыс. тонн, объем реализации выращенной продукции — 37,4 тыс. тонн», — привела цифры Александра Амирова, добавив, что лососеводы планируют строить заводы по производству посадочного материала лосося и форели. Рекомендацию о господдержке смолтовых и кормовых заводов Василий Соколов предложил погрузить в резолюцию круглого стола.

Положительным опытом сотрудничества предприятий региона в сфере судоремонта поделился первый заместитель гендиректора Архангельского тралового флота (АТФ) Игорь Столоногов. Выстроенная на базе структурных подразделений АТФ — Маймаксанского грузового участка (рыбный порт), Базы технического обслуживания, Техцентра, учебно-тренажерного комплекса «Белокаменка» — и его партнеров экосистема позволила предоставлять судовладельцам, включая рыбаков, полный комплекс услуг по ремонту и обслуживанию судов.

Принцип «одного окна» подразумевает работу всех участников процесса по единым правилам, стандартизацию учета и документооборота, что упрощает любые процедуры и переговоры, как и урегулирование спорных ситуаций. А компактное размещение элементов кластера ускоряет логистику и позволяет оказывать некоторые услуги параллельно.

«Это существенно сокращает время особенно с учетом того, что мы при разгрузке судна можем производить дефектацию и готовиться непосредственно к ремонту, в том числе в связи с возможностью более раннего заказа запасных частей, — отметил Игорь Столоногов. — По отношению к другим подрядчикам и участникам нашей экосистемы АТФ выступает генподрядчиком и соответственно берет на себя все проблемы взаимоотношений, в том числе и финансового урегулирования, между судовладельцем и другими судоремонтными предприятиями».

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев поинтересовался мнением АТФ о грядущих изменениях в Налоговом кодексе , обнуляющих НДС на судоремонтные работы, и обратил внимание на необходимость тщательной работы над проектами подзаконных актов, которые регламентируют порядок формирования налогового вычета. «Мы были одними из первых, кто поддержал этот проект, и мы двумя руками за это», — подтвердил замгендиректора компании. Он уточнил, что АТФ уже направил свои предложения по нормативной базе через региональное правительство, и выразил готовность и в дальнейшем участвовать в этом процессе.

О тесном сотрудничестве флагмана архангельской рыбной отрасли с образовательным комплексом региона рассказал директор Высшей школы рыболовства и морских технологий Северного (Арктического) федерального университета Александр Чекалин. По его словам, пока основной формой взаимодействия учебных заведений с индустриальными партнерами остается прием учащихся на практику, но вузам хотелось бы развивать его и в направлении совместной разработки образовательных программ, вплоть до написания учебных планов. Важным, по мнению руководителя высшей школы, является и вовлечение будущих работодателей в профориентационную работу с абитуриентами.

Проблема нормирования мышьяка в рыбной продукции , в которую многие годы упирались рыбаки, постепенно обретает контуры решения, обнадежила участников круглого стола представитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Любовь Абрамова. Деятельность межведомственной рабочей группы, созданной при Росрыболовстве, принесла плоды — отношение контролирующих ведомств к этому вопросу начало меняться.

После проведения исследований и изучения международного опыта было принято решение для ряда объектов промысла регламентировать содержание именно неорганического мышьяка. Однако радоваться рано: никто не может сказать, сколько потребуется времени, чтобы внести соответствующие изменения в техрегламент и другие нормативные документы. Кроме того, возникают вопросы о методиках определения количества неорганического мышьяка, о квалификации специалистов лабораторий в регионах и об их оснащенности необходимым для таких измерений оборудованием.

Исполнительный директор Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов заострил внимание на неудовлетворительном состоянии рыбных портов и береговой базы по комплексному обслуживанию судов рыбопромыслового флота в Западной Арктике, особенно в Мурманской области. По его словам, соперничество регионов за внимание государства к инфраструктурным проектам никому не идет на пользу, потому что развивать надо порты как в Мурманске, так и в Архангельске.

Зато при реализации уже принятых государством решений, в частности по инвестквотам, необходимо учитывать нужды рыбной промышленности, выразил мнение представитель ассоциации. Он отметил, что рыбаки не видят смысла в строительстве в рамках второго этапа крабовых аукционов избыточного количества краболовов для Северного бассейна. Поэтому в качестве объектов инвестиций, привязанных к крабовым лотам, было бы логично ограничиться тремя судами и добавить к ним два береговых инфраструктурных объекта — один в Мурманской области, второй — в Архангельской.

Предложения, высказанные участниками круглого стола, планируется включить в резолюцию по итогам конференции.

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