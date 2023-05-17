Никита Король: Заинтересованы, чтобы предприятия региона оставались с ресурсом

Рыбохозяйственный комплекс имеет важное значение для социально-экономического развития Хабаровского края, подчеркнул председатель регионального комитета рыбного хозяйства Никита Король.

По основным показателям рыбного хозяйства Хабаровский край на протяжении последних лет занимает четвертое место в ДФО и пятое в России. При этом наблюдается устойчивая тенденция к развитию, рассказал руководитель регионального комитета.

Объемы вылова края выросли с 237,8 тыс. тонн в 2012 г. до 521,2 тыс. тонн в 2022 г. Показатели производства рыбной продукции — с 200 тыс. тонн в 2012 г. до 347,3 тыс. тонн в прошлом году. Выпуск продукции с высокой степенью переработки за десять лет увеличился вдвое. Положительная динамика наблюдается по экспортным поставкам и поставкам продукции на внутренний рынок. Налоговые поступления в консолидированный бюджет края в 2022 г. выросли до 2,9 млрд. рублей.

«С 2019 года ежегодный объем инвестиций в основной капитал за счет собственных и заемных средств составляет 2,5-9 млрд рублей (в 2022 году — порядка 2 млрд рублей). Это с учетом вложений в строительство судов, в том числе в рамках механизма квот под инвестиции», — рассказал Никита Король в интервью Fishnews.

Также глава ведомства отметил ежегодный рост оборота организаций по видам экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство», «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков». С 2017 г. оборот организаций отрасли увеличился в два раза и достиг в 2022 г. почти 60 млрд рублей.

Председатель комитета рассказал об инвестиционных проектах в рыбной промышленности и прокомментировал предложения о «региональных квотах». Ресурсное обеспечение — важнейшая тема для предприятий отрасли. И здесь внимания требует в том числе вопрос о том, как будет реализована норма о поддержке малого и среднего бизнеса по крабам. Есть мнение, что в любом случае за предприятиями останутся слишком маленькие объемы.

Тема актуальна и для Хабаровского края. В регионе есть предприятия с еще «историческими» квотами, причем как раз субъекты МСП.

«Действительно, в законе 2% от допустимого улова предусмотрено на распределение в поддержку малых и средних предприятий. Но как это будет в дальнейшем реализовано, мы не знаем, потому что механизма еще нет», — рассказал Никита Король.

«На самом деле хорошо, что эта норма вообще попала в закон. Ведь изначально речь шла вообще об изъятии на торги 50% оставшихся крабовых квот. И только в ходе обсуждения, в том числе после того как вопрос поддержки малых и средних предприятий подняли регионы, сохранение 2% включили в закон. Будем смотреть, как это будет работать», — добавил он.

Он подчеркнул, что в регионе заинтересованы, чтобы все предприятия остались с ресурсом, особенно в случае, если речь идет об основном для них объекте промысла.

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