ВАРПЭ сформировала рыбную повестку на Неделе российского ритейла

Экспертная сессия, посвященная вопросам потребления рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке, пройдет 30 мая в Москве в рамках Недели российского ритейла.

Рыбная тематика в этом году вновь нашла отражение в программе Недели российского ритейла. Главными темами экспертной сессии «Место рыбы и морепродуктов в продуктовой корзине россиянина: проблемы и пути решения» станут ситуация с потреблением рыбы в России и инструменты популяризации рыбопродукции на внутреннем рынке. Организатором дискуссии традиционно выступает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

Специально для этой сессии ВЦИОМ проводит опрос о потреблении рыбы и рыбной продукции, анализ сложившихся моделей выбора. Изучаются ассортиментные предпочтения, факторы, формирующие потребительские привычки, ограничивающие стереотипы, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

«ВЦИОМ проводит уже не первый замер по этой теме, поэтому в этот раз у нас будет хорошая возможность посмотреть в пятилетней динамике, каким образом изменились базовые установки россиян в вопросах потребления рыбы, — рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. — В предыдущем исследовании мы уже зафиксировали достаточно тревожные тенденции. Во-первых, в молодежной среде постепенно утрачивается культура потребления рыбы, понимание полезности рыбных продуктов. Второй момент: все чаще потребление рыбы происходит через систему общественного питания (в кафе, ресторанах, барах). То есть, по сути, выбор блюда и способа приготовления отдается на откуп такого рода посредникам.

Задача исследования этого года — посмотреть, как изменилась ситуация за пять лет, какие тенденции получили свое развитие, а какие — ушли на второй план. Мы надеемся увидеть интересную и глубокую динамику, которая позволит сделать фундаментальные выводы в отношении потребления рыбы россиянами и, надеюсь, сформулировать набор интересных и полезных рекомендаций».

В повестке экспертной сессии также ограничение экспорта российской рыбопродукции и ситуация с импортом рыбы и морепродуктов в Россию.

Круг экспертов

В дискуссии примут участие генеральный директор DEFA group Андрей Абрамов, исполнительный директор АКОРТ Юрий Борисов, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин, замруководителя Роскачества Елена Саратцева, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Модерировать дискуссию будут президент Агропродовольственного фонда СВОЁ Андрей Даниленко и президент ВАРПЭ Герман Зверев.

«Помимо внутреннего рынка, сжимаются и экспортные возможности отечественных рыбопромышленников, борьба рыбы за место в продуктовой корзине россиян выходит на уровень стратегии выживания отрасли в целом. Для формирования этой стратегии необходимо объединить усилия государства и бизнеса. Дискуссия в рамках Недели российского ритейла позволит заложить фундамент для этой работы и провести качественный анализ текущего состояния внутреннего рынка рыбопродукции», — уверен Герман Зверев.

Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла» — главное событие в сфере розничной торговли. IX форум пройдет с 30 мая по 2 июня в Москве. Организаторами форума выступают Минпромторг России и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла. Напомним, в прошлом году ВАРПЭ совместно с Рыбным союзом организовали экспертную сессию «Рыбный рынок России: масштаб, структура, диспропорции».

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