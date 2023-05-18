Новости
Экспертная сессия, посвященная вопросам потребления рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке, пройдет 30 мая в Москве

ВАРПЭ сформировала рыбную повестку на Неделе российского ритейла

Экспертная сессия, посвященная вопросам потребления рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке, пройдет 30 мая в Москве в рамках Недели российского ритейла.

Рыбная тематика в этом году вновь нашла отражение в программе Недели российского ритейла. Главными темами экспертной сессии «Место рыбы и морепродуктов в продуктовой корзине россиянина: проблемы и пути решения» станут ситуация с потреблением рыбы в России и инструменты популяризации рыбопродукции на внутреннем рынке. Организатором дискуссии традиционно выступает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

Специально для этой сессии ВЦИОМ проводит опрос о потреблении рыбы и рыбной продукции, анализ сложившихся моделей выбора. Изучаются ассортиментные предпочтения, факторы, формирующие потребительские привычки, ограничивающие стереотипы, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

«ВЦИОМ проводит уже не первый замер по этой теме, поэтому в этот раз у нас будет хорошая возможность посмотреть в пятилетней динамике, каким образом изменились базовые установки россиян в вопросах потребления рыбы, — рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. — В предыдущем исследовании мы уже зафиксировали достаточно тревожные тенденции. Во-первых, в молодежной среде постепенно утрачивается культура потребления рыбы, понимание полезности рыбных продуктов. Второй момент: все чаще потребление рыбы происходит через систему общественного питания (в кафе, ресторанах, барах). То есть, по сути, выбор блюда и способа приготовления отдается на откуп такого рода посредникам.

Задача исследования этого года — посмотреть, как изменилась ситуация за пять лет, какие тенденции получили свое развитие, а какие — ушли на второй план. Мы надеемся увидеть интересную и глубокую динамику, которая позволит сделать фундаментальные выводы в отношении потребления рыбы россиянами и, надеюсь, сформулировать набор интересных и полезных рекомендаций».

В повестке экспертной сессии также ограничение экспорта российской рыбопродукции и ситуация с импортом рыбы и морепродуктов в Россию.

Круг экспертов

В дискуссии примут участие генеральный директор DEFA group Андрей Абрамов, исполнительный директор АКОРТ Юрий Борисов, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин, замруководителя Роскачества Елена Саратцева, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Модерировать дискуссию будут президент Агропродовольственного фонда СВОЁ Андрей Даниленко и президент ВАРПЭ Герман Зверев.

«Помимо внутреннего рынка, сжимаются и экспортные возможности отечественных рыбопромышленников, борьба рыбы за место в продуктовой корзине россиян выходит на уровень стратегии выживания отрасли в целом. Для формирования этой стратегии необходимо объединить усилия государства и бизнеса. Дискуссия в рамках Недели российского ритейла позволит заложить фундамент для этой работы и провести качественный анализ текущего состояния внутреннего рынка рыбопродукции», — уверен Герман Зверев.

Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла» — главное событие в сфере розничной торговли. IX форум пройдет с 30 мая по 2 июня в Москве. Организаторами форума выступают Минпромторг России и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла. Напомним, в прошлом году ВАРПЭ совместно с Рыбным союзом организовали экспертную сессию «Рыбный рынок России: масштаб, структура, диспропорции».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэмосква
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

Никита Король

Заинтересованы, чтобы предприятия региона оставались с ресурсом

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Работа рыбокомбинатов — тонко настроенная система

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

За шесть лет мы привели в порядок две трети рыбоводных мощностей

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ответственному бизнесу не следует жить одним днем

Все интервью

Личное мнение

Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь» Аркадий УТКИН

Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь»

Аркадий УТКИН

Мы за взаимовыгодное сотрудничество

Председатель комитета Думы Чукотского автономного округа по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь МАХАЕВА

Председатель комитета Думы ЧАО по промышленной и сельскохозяйственной политике

Любовь МАХАЕВА

Наша поправка оставит браконьеров без рынка сбыта

Все материалы

Крупным планом

Ежегодно вопросы потребления и сбыта рыбной продукции, кадрового и научного обеспечения отрасли и ее инфраструктуры находятся в центре внимания Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia

Новые перспективы российского экспорта и развития внутреннего рынка

Одна из военных наград Юрия Пудовкина — знак «Юнга огненных рейсов». Фото предоставлено Геннадием Ворониным

По Каспию под бомбами

На Seafood Expo Russia «Аврора» впервые представила прототип ходовой рубки для рыболовного судна — пульт управления, укомплектованный оборудованием для навигации и связи, с информационной видеопанелью

Технологии на службе гражданского флота

Средний рыболовный траулер в ледовых условиях

Как реорганизовывалась рыбная отрасль: уроки прошлого

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.