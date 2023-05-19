Соглашение о вредных рыболовных субсидиях приняли ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты официально присоединились к соглашению Всемирной торговой организации о рыболовных субсидиях. Эмираты стали седьмым членом ВТО, ратифицировавшим этот документ.

Посол Эмиратов во Всемирной торговой организации Ахмед Абдулрахман Аль Джарман сказал, что его страна испытывает гордость за то, что стала одним из первых членов ВТО, принявших соглашение. «ОАЭ приняли это долгожданное и историческое соглашение о рыболовных субсидиях, осознавая вредный эффект перелова и избыточных мощностей, а также необходимость защиты океанов от истощения запасов рыбы», — заявил посол.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВТО, Ахмед Абдулрахман Аль Джарман призвал другие государства принять соглашение, поскольку официально документ вступит в силу, только когда к нему официально присоединятся 2/3 стран — членов Всемирной торговой организации. Напомним, ранее соглашение ратифицировали Исландия и Канада.

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