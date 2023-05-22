Списки судов-нарушителей будут публиковать на сайтах портов

Российские госорганы продолжают выпускать правовые акты для реализации соглашения о мерах государства-порта. Минтранс утвердил порядок запрета капитаном морского порта захода иностранных судов, уличенных в нарушениях правил рыболовства.

Министерство транспорта приказом от 17 апреля 2023 г. № 129 установило порядок, которым капитан морского порта должен руководствоваться, запрещая заход иностранных судов из списка нарушителей правил рыболовства.

Документ принят для реализации международного Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. Это глобальный антибраконьерский документ ФАО ООН. В ноябре 2022 г. в России был принят федеральный закон для реализации соглашения. В рамках этого закона и вышел новый порядок. Приказ вступит в силу с 31 мая 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Росрыболовство должно направлять капитанам морских портов списки иностранных судов, чья деятельность связана с рыболовством с нарушением правил и требований международных договоров РФ.

Капитан порта, получив такой список, должен издавать распоряжение о запрете захода судов-нарушителей. Оно должно публиковаться на сайте администрации порта.

При этом возможность захода оставлена на случай бедствия, обстоятельств непреодолимой силы, необходимости осмотра судна. Исключение также сделано для помощи людям или судам, находящимся в опасности либо терпящим бедствие.

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