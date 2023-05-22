Губернатор рассказал о работе по реконструкции Корсаковского порта

Первый этап работ по расширению возможностей Корсаковского порта планируется завершить в ближайшие год-два, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на коллегии Минвостокразвития. Он назвал этот проект ключом к развитию региона.

Проектирование по Корсаковском порту практически завершено, в этом году с Минтрансом делаются первые шаги, чтобы начать работу по развитию инфраструктуры. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил на заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы планируем в ближайшие год-два завершить первый этап работы, и тогда туда могут заходить суда с другой осадкой и обеспечить фактически транспортировку всех необходимых грузов не только по Северному морскому пути, но и в АТР. То есть это новое слово для развития Сахалина», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что расширение возможностей инфраструктуры порта Корсаков должно войти в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации. Губернатор обратился к президенту за финансированием из федерального бюджета реконструкции причальных сооружений Нацрыбресурса и Росморпорта.

На территории порта планируется разместить в том числе рыбоперерабатывающие мощности, обеспечить обслуживание промысловых судов.

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