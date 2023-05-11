Президент дал поручения по Корсаковскому порту

Реконструкция инфраструктуры порта Корсаков должна войти в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации.

Президент поручил правительству совместно с властями Сахалинской области утвердить план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации на период до 2030 г.

При этом мероприятия плана должны быть распределены по годам с определением источников финансирования.

В список основных мероприятий, которые должны быть включены в план для Южно-Сахалинской городской агломерации, вошла реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Корсаков в 2023-2027 гг., сообщает корреспондент Fishnews. В тексте поручений указано, что это объекты капстроительства, принадлежащие федеральным государственным унитарным предприятиям «Нацрыбресурс» и «Росморпорт».

Поручение Владимир Путин дал по итогам мартовского совещания по развитию дальневосточных городов. Мастер-планы агломераций должны сочетать градостроительные решения (в том числе социальные) с развитием экономики в целом.

На совещании губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отдельно остановился на теме развития Корсаковского порта.

На территории порта планируется разместить в том числе рыбоперерабатывающие мощности, обеспечить обслуживание промысловых судов.

При этом требуется расширение возможностей порта. Глава региона попросил президента дать поручение по выделению из федерального бюджета средств на реконструкцию причальных сооружений Нацрыбресурса и Росморпорта.

Глубоководный Корсаковский порт Валерий Лимаренко назвал ключом к развитию Сахалина.

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