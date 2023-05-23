Рыбоводное хозяйство Подмосковья прирастет новым предприятием

В Московской области появится предприятие по производству форели в установках замкнутого водоснабжения. Планируется, что акваферма в деревне Ястребово начнет работать в августе.

«Новое предприятие будет производить 200 тонн форели и порядка 15 тонн икры в год. Объем вложенных инвестиций в предприятие составил 150 млн рублей», — рассказал курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства, уже закуплены первые 20 тыс. мальков весом от 15 до 100 г. При выходе аквафермы на полную мощность количество посадочного материала увеличится в десять раз — до 200 тыс. штук.

Взрослых особей и икру планируется реализовывать в крупных торговых сетях.

По данным минсельхозпрода Подмосковья, в области функционируют 24 рыбоводных организации в 17 городских округах. В 2023 г. на развитие аквакультуры из регионального бюджета предусмотрено 24,8 млн рублей.

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