В защите МПС в крабе пока видят только декларацию

При принятии закона о втором этапе крабовых аукционов заявлялась защита интересов малого и среднего рыбопромышленного бизнеса, однако расчеты ресурсного обеспечения показывают, что проблема не решена. Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко обратился по этому поводу в Совет Федерации и Минсельхоз.

Алгоритмы сохранения небольших предприятий при проведении второго этапа крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами до сих пор неясны, отмечает президент отраслевой ассоциации Хабаровского края Сергей Рябченко. Этот вопрос напрямую касается объединения, так как в его составе также есть субъекты МСП — участники промысла крабов, рассказал он.

Закон предусматривает второй этап аукционов с инвестиционными обязательствами по крабовым квотам. В отличие от первого этапа, на торги предполагается выставить уже не 50% разрешенных для освоения объемов, а 48%. Остальная часть объемов отводится для распределения субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках квот добычи в морских водах (то есть «исторических» квот).

Минсельхоз представил проект правил, согласно которым будет проверяться принадлежность предприятия малого и среднего бизнеса к группам лиц (для того, чтобы получить квоту вне аукционного режима, пользователь не должен входить в группу с другими добытчиками). Однако непонятно, зачем все эти проверки, ведь фактически все равно получается, что ресурса для работы предприятиям не хватит, обратил внимание руководитель АПРОХК на конференции Fishnews Online.

Сергей Рябченко обратился по этому вопросу к первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, руководителю профильной рабочей группы Сергею Митину и в Минсельхоз.

«Расчеты показывают, что по предприятиям Хабаровского края возможных выделенных объемов крабов не хватит даже для получения разрешения на вылов, так как не обеспечивается минимальный суточный объем их добычи», — говорится в письме президента ассоциации.

Напомним, что минимальные суточные объемы вылова крабов — это ориентиры, которые используются органами Росрыболовства для расчета периода, на который оформляется разрешение на добычу.

Если посчитать, сколько по закону получат субъекты МСП, то речь идет о нескольких сотнях килограммов на год, а то и меньше, обратил внимание Сергей Рябченко.

«При принятии закона нам обещали, что малые и средние предприятия не обанкротятся, но получается все с точностью до наоборот», — подчеркнул он.

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