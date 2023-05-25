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Научно-практическая конференция «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» прошла во Владивостоке

Эксперты обсудили парадоксы регулирования рыбной отрасли

«Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» — научно-практическую конференцию по такой теме организовали Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций и Владивостокский государственный университет.

В рыбной отрасли идут большие изменения, отправной точкой для них, как правило, становятся законодательные трансформации.

Представители рыбной промышленности и экономисты поделились данными, каким образом на «самочувствии» предприятий сказываются пересмотр системы распределения квот на вылов водных биоресурсов, повышение ставок сбора за пользование ВБР. Предложили, как можно поддержать малый и средний бизнес в отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбная промышленность призвана обеспечивать продовольственную безопасность страны. И один из парадоксов госуправления: как изменения в регулировании отражаются на доступности продукции для потребителей — на это как раз и обратили внимание участники конференции, прокомментировал итоги президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, модератор мероприятия Георгий Мартынов.

Инвестиционные квоты, повышение ставок сбора с рыбацких предприятий, нестабильность законодательства — все это не способствует снижению себестоимости рыбной продукции, отметил руководитель АРПП. «Получается, что сегодня, когда покупательская способность фактически снизилась в несколько раз, мы не можем насытить внутренний рынок продукцией по доступным ценам», — рассказал президент отраслевого объединения журналистам.

Тенденции в потреблении рыбы тревожны — и это та проблема, о которой нельзя забывать на государственном уровне, подчеркнул Георгий Мартынов.

Среди решений, которые могли бы поддержать отрасль, участники конференции назвали сохранение налоговых льгот для градо- и поселкообразующих предприятий, перезакрепление без торгов рыболовных участков за добросовестными пользователями, создание программы развития глубоководных промыслов, снятие административных барьеров для аквакультуры. Эксперты обратили внимание на проблемы старения транспортного флота, рассказали о работе по развитию портовой инфраструктуры и электронных решениях для предприятий отрасли.

Предложения, озвученные на мероприятии, планируется обобщить и довести до государственных органов, отметил сомодератор конференции, доктор экономических наук, профессор, руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВВГУ Александр Латкин.

Медиахолдинг «Фишньюс» выступил информационным партнером мероприятия.

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  • Научно-практическая конференция «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» прошла во Владивостоке
  • Об итогах конференции журналистам рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, модератор мероприятия Георгий МАРТЫНОВ
  • Конференция собрала множество участников
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