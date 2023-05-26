Илья Шестаков рассказал о планах по лососевым участкам

Межведомственная рабочая группа сформировала предложения по законопроекту о закреплении на новый срок участков для добычи анадромных видов рыб. В качестве нового условия для пользователей ресурса предлагается заключение соглашений с регионом, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Подготовка важнейшего для добытчиков лососей документа — законопроекта о закреплении на новый срок рыболовных участков — проходила на площадке межведомственной рабочей группы: обсуждали мнения рыбаков и позиции регионов. В составе МРГ работали и сенаторы. Теперь на основе этих совместно сформированных предложений парламентарии могут готовить поправки для рассмотрения в Госдуме, сообщил Fishnews руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства отметил, что новые условия, на которых будут предоставляться участки, нацелены в том числе на привлечение инвестиций в развитие рыбохозяйственного комплекса.

«Мы понимаем, что добыча на «анадромных» участках, вылов лососевых, — это достаточно большой объем рынка и хорошая рентабельность бизнеса. В связи с этим необходимо предусмотреть обязательства со стороны рыбодобытчиков, их вклад в рыбохозяйственный комплекс, а не просто использование ресурса без каких-либо обязательств», — прокомментировал руководитель ведомства.

Предлагается, чтобы пользователь РЛУ заключал соглашение с регионом. Обязательства, перечень мероприятий и процедура заключения таких соглашений могут быть предусмотрены на уровне законодательства субъектов РФ. В числе обязательств предложена охрана участка, из возможных условий — искусственное воспроизводство водных биоресурсов, переработка. Предполагается предусмотреть и вклад в социально-экономическое развитие региона. «Очень важно, что сами соглашения должны быть согласованы с комиссией по анадромным», — подчеркнул Илья Шестаков. Это обеспечит прозрачность заключения договоров.

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