О важной для промысла лососей теме — в специальной рубрике

Росрыболовство назвало одной из главных задач на 2023 г. подготовку законопроекта в сфере распределения участков для промысла анадромных видов рыб — с подготовкой критериев для перезакрепления акваторий за добросовестными пользователями.

Федеральное агентство по рыболовству анонсировало работу по изменению законодательства в сфере распределения участков для добычи анадромных видов рыб. Это важнейшая тема для предприятий, добывающих тихоокеанских лососей.

Для подготовки законопроекта создана специальная межведомственная рабочая группа. Она провела в декабре первое заседание. По итогам встречи руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил получить от регионов предложения по критериям добросовестного и недобросовестного исполнения обязательств по договору пользования рыболовным участков и инвестиционного нормирования.

ФАР заявило, что предполагает предусмотреть заключение договоров на новый срок с добросовестными пользователями без торгов. При этом в ведомстве пообещали самое пристальное внимание уделить специфики регионов.

В субъектах уже приступили к обсуждению, например, тема рассматривалась на Камчатке, в Хабаровском крае.

На сайте Fishnews теперь появилось специальная рубрика, посвященная актуальному вопросу, — «Лососевые участки». Она будет пополняться по мере поступления новой информации.

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