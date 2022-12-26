Рабочую группу по лососевым участкам рассчитывают собрать до праздников

Первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам закрепления участков для промысла анадромных видов рыб планируется собрать 28 декабря. До этого обсуждение переносилось.

Межведомственную рабочую группу по вопросам распределения рыболовных участков для промысла анадромных видов рыб создал в начале декабря Минсельхоз. Ее ключевая задача — выработка предложений по совершенствованию законодательства по предоставлению права на заключение договора пользования рыболовным участком для промышленного лова анадромных.

Группу возглавил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. В состав вошли представители Министерства сельского хозяйства, Росрыболовства, Совета Федерации и Госдумы, науки, властей регионов, отраслевых объединений.

Предполагалось, что рабочая группа соберется 22 декабря, но заседание было перенесено, сообщает корреспондент Fishnews.

Росрыболовство ранее заявило о планах подготовить проект закона о распределении рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб. При этом должны быть выработаны критерии для перезакрепления участков — такое продление предполагается для добросовестных пользователей.

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