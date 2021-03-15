Власти Приморья рассказали о сроках запуска большого рыбного проекта

В начале 2022 г. во Владивостоке планируется ввести в строй рыбный логистический комплекс, сообщили власти Приморского края. Проект предусматривает строительство на полуострове Назимова холодильного склада на 25 тыс. тонн, специализированного порта с общим грузооборотом почти 360 тыс. тонн в год.

Реализовывать продукцию предполагается на крупнейших в АТР аукционных торгах. Проект строительства экспортно-импортного комплекса и создания рыбной биржи на полуострове Назимова реализует ООО «Евразийский рыбный центр» совместно с Фондом специализированных программ поддержки, развития и стимулирования управделами президента РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что идея строительства рыбного комплекса на полуострове Назимова озвучивалась неоднократно. Для ее реализации рассматривалась возможность привлечения южнокорейских инвесторов.

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