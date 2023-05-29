Подготовка проекта об инвестобъектах второго этапа продвигается

Минэкономразвития организовало публичные консультации по проекту постановления о требованиях к судам и заводам, которые должны будут построить участники второго этапа программы инвестквот. Такая процедура проводится в период подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.

Сбор информации от бизнес-сообщества в рамках публичных консультаций по проекту постановления о требованиях к объектам инвестиций осуществляется до 2 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект постановления, напомним, предусматривает требования к объектам инвестиций и обеспечению реализации проектов в рамках программы инвестквот. Новый документ должен заменить постановление правительства от 25 мая 2017 г. № 633, которое использовалось на первом этапе программы.

Второй этап программы инвестквот планируется запустить в Дальневосточном бассейне. При этом к возможным объектам инвестиций в проекте постановления добавились транспортный рефрижератор и рыбоперерабатывающий комплекс, объединяющий береговой завод и два среднетоннажных рыбопромысловых судна.

По правилам, публичные консультации проводятся в сроки подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия. Таким образом, проведение процедуры ОРВ по проекту требований к объектам для программы инвестквот движется к завершению.

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