Форум и выставка в Питере сменили даты

VI Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге пройдут 27-29 сентября 2023 г. Ранее масштабные отраслевые мероприятия были запланированы на октябрь.

Подготовка к Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий продолжается, но даты главных отраслевых мероприятий изменились. Решение о переносе связано с корректировкой расписания федеральных мероприятий, проводимых в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Регистрация посетителей на выставку и форум откроется в ближайшее время и будет доступна на сайте мероприятия, рассказал Fishnews отраслевой выставочный оператор — Expo Solutions Group.

Место проведения осталось прежним — в павильонах G и F и Конгресс-центре КВЦ «Экспофорум».

«Теперь наша встреча стала ближе на один месяц. Из года в год форум и выставка проходят именно в сентябре — такой выбор сделала сама отрасль. До начала остается еще достаточно времени, поэтому я уверен, что экспоненты и посетители успеют как следует подготовиться. Мы положительно восприняли решение о переносе мероприятия. Новые даты удобнее для отрасли, а значит и для нас», – сообщил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Как проходили форум и выставка в Санкт-Петербурге в 2022 г. — в фоторепортаже Fishnews.

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