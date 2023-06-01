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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Илья Шестаков: По лососевым участкам предстоит большая работа

Последние изменения в законодательной сфере нацелены в том числе на привлечение инвестиций в рыбохозяйственный комплекс, подчеркнул руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. От этого же регулятор отталкивался при подготовке поправок по участкам для вылова.

Предложения по вопросам распределения участков для добычи анадромных видов рыб (а это и тихоокеанские лососи) профильная рабочая группа сформировала по итогам ряда заседаний. «Были организованы отдельные обсуждения с каждым субъектом Федерации, предложения регионов были рассмотрены», — рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью Fishnews.

Сформированную основу рабочая группа предложила парламентариям для подготовки поправок ко второму чтению проекта изменений федерального закона о рыболовстве.

Большую роль в определении условий, на которых участки будут предоставляться на новый срок, планируется отвести регионам. «Важно отметить, что соглашения должны согласовываться с комиссиями по регулированию добычи анадромных видов рыб, созданными в регионах. Напомню, что в составе комиссии много представителей федеральных органов власти. Мы надеемся, что это послужит дополнительным фильтром, чтобы не было перегибов на местах и непрозрачного установления условий для разных пользователей», — обратил внимание Илья Шестаков.

Границы рыболовных участков — еще одна острая тема. Первое, что предлагается сделать: карта по участкам по всем регионам должна быть научно обоснована, рассказал о планах руководитель Росрыболовства. «И исходить здесь нужно из целей развития субъекта Федерации, конкретных муниципальных образований. Должно учитываться обеспечение доступа к ресурсу рыбаков-любителей, коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. То есть в основе будет социально-экономическая и научная составляющие. В рамках такого подхода будет сформирован согласованный и обоснованный перечень участков», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Планируется, что комиссии, уже созданные в регионах для формирования участков, будут подтверждать соответствие границ РЛУ, образованных по старым правилам, участкам с границами по новым правилам. И договор будет перезаключаться на новый срок.

«Работа предстоит большая, ответственная. Мы обсуждаем, что, возможно, закон будет предусматривать требования к максимальному отклонению по длине либо площади участка — не более 70%. То есть это достаточно сложная будет работа, на нее потребуется определенное время, тем более что нужно еще привести в соответствие описание участков в географических координатах», — обрисовал ситуацию Илья Шестаков.

Участники обсуждения законодательных изменений пришли к тому, что приведение участков в соответствие должно завершиться в 2025 г. и в том же году пользователь, желающий перезаключить договор без торгов, должен обратиться с соответствующей заявкой. «Чтобы с 2026 года все было переоформлено», — добавил руководитель ведомства.

Если пользователь не захочет, чтобы за ним перезакрепили участок, его договор — без инвестиционных обязательств — будет действовать до конца своего срока, а затем участок будет выставлен на аукцион. Такая же концепция предложена и по новым участкам.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

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