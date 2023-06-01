Изменения законодательного регулирования добрались и до распределения участков для вылова анадромных видов рыб. Прежде всего внимание тут приковано к лососевому бизнесу. Хотя, конечно, речь не только о красной рыбе. На что ориентировались при подготовке предложений по изменению закона Росрыболовство и межведомственная рабочая группа, в интервью Fishnews рассказал глава Федерального агентства по рыболовству, руководитель МРГ Илья Шестаков .

— На пороге больших изменений хочется вернуться к началу. Илья Васильевич, в связи с чем было принято решение внести поправки в законодательство в сфере распределения участков для добычи анадромных видов рыб? Чем руководствовались?

— Это, думаю, ни для кого не секрет. Ранее (в декабре 2020 года — прим. ред.) был подготовлен законопроект об электронных торгах в рыбной отрасли, предусматривающий перевод аукционов, которые сейчас Росрыболовство проводит «вручную», в электронный формат. Такая форма торгов должна быть удобна для всех участников.

Но была еще инициатива от Совета Федерации: сенаторы предложили предусмотреть в рамках этого законопроекта, чтобы предоставить всем добросовестным пользователям рыболовных участков (РЛУ) для добычи анадромных преимущественное право на перезаключение договора на тех же самых условиях. Мы такое простое перезаключение не поддержали. Не было понимания по главному: что такое «критерий добросовестности». Решено было создать рабочую группу для более комплексного подхода к обсуждению этого вопроса. МРГ начала действовать и подготовила свои предложения.

— Могли бы вы чуть подробнее рассказать, почему Росрыболовство не поддержало автоматическое перезаключение договоров на участки?

— Как вы видите, последние изменения в законодательной сфере нацелены в том числе на привлечение инвестиций в рыбохозяйственный комплекс. То есть должны идти вложения в развитие отрасли, а не просто извлекаться прибыль из пользования водными биоресурсами.

Мы понимаем, что добыча на «анадромных» участках, вылов лососевых, — это достаточно большой объем рынка и хорошая рентабельность бизнеса. В связи с этим необходимо предусмотреть обязательства со стороны рыбодобытчиков, их вклад в рыбохозяйственный комплекс, а не просто использование ресурса без каких-либо обязательств.

Межведомственная рабочая группа, в том числе с участием сенаторов, провела несколько заседаний. Были организованы отдельные обсуждения с каждым субъектом Федерации, предложения регионов были рассмотрены. На последнем заседании (в мае — прим. ред.) рабочая группа представила практически готовый вариант законопроекта. По итогам обсуждения он был немного доработан. Эту основу рабочая группа предложила парламентариям для подготовки поправок ко второму чтению проекта изменений федерального закона о рыболовстве.

— В качестве одного из новых требований для пользователей участков предложено предусмотреть заключение соглашений с регионом . Какие обязательства рыбаков, по вашему мнению, могли бы включаться в такое соглашение? И нет ли рисков, что в разных субъектах Федерации такие условия будут сильно отличаться?

— Согласно новому проекту, мы планируем — и это было предложение депутатов Государственной думы, — что эти вопросы будут регулироваться на уровне региона. Обязательства, перечень мероприятий и порядок заключения соглашения будут устанавливать законодательством субъекта РФ. Пока это обсуждается. Из обязательных условий — обеспечение охраны рыболовного участка. Причем в соглашении должно быть четко расписано, по каким критериям оценивается исполнение этого обязательства. Такие характеристики еще будут дорабатываться, но с большой вероятностью это будут постоянные посты, оперативные группы, определенное количество транспортных средств, задействованных в сохранении биоресурсов. То есть это будут счетные показатели.

Также предложено, чтобы правительство России утвердило направления работы, которые могут включаться в соглашение. Мы предполагаем, что это может быть работа по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, выпуск продукции на собственных мощностях, вклад в социально-экономическое развитие региона.

— Таким образом, искусственное воспроизводство водных биоресурсов, производство продукции убрали из закрытого, определенного федеральным законом перечня и предлагают перевести на уровень соглашений с субъектами Федерации? То есть здесь решение будет за регионами?

— Будет поименовано, что может быть включено в соглашение, но непосредственно сами показатели и сами направления будут приниматься на уровне региона.

Важно отметить, что соглашения должны согласовываться с комиссиями по регулированию добычи анадромных видов рыб, созданными в регионах. Напомню, что в составе комиссии много представителей федеральных органов власти. Мы надеемся, что это послужит дополнительным фильтром, чтобы не было перегибов на местах и непрозрачного установления условий для разных пользователей.

— То есть Росрыболовство не отстраняется от процесса выработки условий и в составе комиссии федеральный регулятор тоже будет в этой работе участвовать?

— Безусловно.

— Искусственное воспроизводство не планируется делать жестким обязательством для всех пользователей — выбор такого условия будет зависеть от специфики конкретного региона и его потребностей. Но почему в принципе решили такую возможность предусмотреть при закреплении участков для промысла? Ведь есть и частные предприятия, которые занимаются аквакультурой, и государственные структуры.

— Называя искусственное воспроизводство среди условий закрепления участка, мы, опять же, отталкивались от того, что рентабельность промысла достаточно большая. Много раз об этом говорили и приходили к тому, что в принципе там, где это экономически обосновано, государственное задание по искусственному воспроизводству должно замещаться финансированием от рыбодобычи. Рыбопромышленники используют ресурс, и они должны заботиться о том, чтобы его восстанавливать. Иначе получается, что государство работает, по сути дела, на них. Так что предложенный подход, мне кажется, разумный.

Важно понимать, что это не будет бесконтрольная работа по воспроизводству. Все мероприятия будут согласовываться с наукой: учитываться приемные емкости водных объектов, все вопросы, связанные с возможностью работы на конкретных местах.

— Границы рыболовных участков — еще одна острая тема. Как предполагается решать, например, те вопросы, которые возникают с участками в Сахалинской области, других регионах? Так понимаю, что пользователи работали в тех правовых рамках, которые были изначально предложены, и непонятно, за что их теперь лишать участков.

— Лишать мы никого не собираемся. Первое, что хотим сделать, — чтобы было научное обоснование под наличие существующих и формирование новых участков. Понятно, что в свое время РЛУ распределялись без какого-либо заключения науки в целом. В основном участки в предложенных границах формировались и выставлялись на конкурс. Где-то это было сделано разумно, а где-то подход был совсем неправильный, когда массово закрыли акваториями для добычи все побережье.

Поэтому первое, что мы предлагаем сделать: карта по участкам по всем регионам должна быть научно обоснована. И исходить здесь нужно из целей развития субъекта Федерации, конкретных муниципальных образований. Должно учитываться обеспечение доступа к ресурсу рыбаков-любителей, коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. То есть в основе будет социально-экономическая и научная составляющие. В рамках такого подхода будет сформирован согласованный и обоснованный перечень участков.

Комиссии, уже созданные в регионах для формирования участков, будут подтверждать соответствие границ РЛУ, созданных по старым правилам, участкам с границами по новым правилам. И договор будет перезаключаться на новый срок. Вот такая предлагается процедура.

— То есть отраслевой науке и комиссиям по определению границ рыболовных участков в регионах предстоит большая работа? Какой же на нее отводится срок?

— Работа предстоит большая, ответственная. Мы обсуждаем, что, возможно, закон будет предусматривать требования к максимальному отклонению по длине либо площади участка — не более 70%. То есть это достаточно сложная будет работа, на нее потребуется определенное время, тем более что нужно еще привести в соответствие описание участков в географических координатах.

Ранее мы предлагали эти процедуры закончить в 2024 году, чтобы в 2025 году уже переоформить участки. Но в процессе обсуждения пришли к тому, что приведение участков в соответствие должно завершиться в 2025 году и в том же году пользователь, желающий перезаключить договор (без торгов — прим. ред.), должен обратиться с соответствующей заявкой. Чтобы с 2026 года все было переоформлено.

Если пользователь не захочет, чтобы за ним перезакрепили участок, его договор — без инвестиционных обязательств — будет действовать до конца своего срока, а затем участок будет выставлен на аукцион. Как и все новые участки. И также по итогам торгов будет предусматриваться заключение соглашения с регионом.

— Здесь, мне кажется, стоит уточнить, что вы говорите прежде всего про промышленное рыболовство.

— Да, конечно, речь о промышленном рыболовстве. Если мы переходим к традиционному промыслу коренных малочисленных народов, то здесь все остается, как и было. Продолжат действовать уже закрепленные договорные отношения, новые участки будут выставляться на конкурсы. И тоже есть возможность приоритетного перезакрепления, без торгов.

В сфере организации любительской рыбалки также предусматривается подписание соглашения с субъектом Федерации. И регион будет определять, какие требования установить применительно к тому или иному РЛУ. Например, по инфраструктуре.

— И Главрыбвод будет заключать такие соглашения?

— И Главрыбвод. Почему нет? Но здесь мы исходим из разумного. Это учреждение не занимается организацией любительского рыболовства как коммерческой деятельностью. Оно несет социальную нагрузку, обеспечивая людям места для любительского лова.

Но есть участки, на которых планируется или уже осуществляется рыболовство в туристических целях. Да, это тоже любительская рыбалка, но там требуется развитие туристических баз, инфраструктуры. И тут уже региону виднее, какие требования предусматривать на какой реке.

— Лососевыми участками тематика не ограничивается. Есть еще ряд важных направлений. Совсем недавно вы участвовали в конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике . Очень интересный регион — большой, разноплановый и при этом стратегически важный. Какие сейчас основные задачи Росрыболовство видит по сохранению и эффективному использованию ресурсного потенциала в Арктике?

— С точки зрения сохранения, мы не видим никаких рисков, потому что правила рыболовства или требования, предъявляемые к хозяйствующим субъектам, предусматривают компенсацию в случае нанесения ущерба водным биологическим ресурсам.

Основная задача, конечно, для нас — это продолжение научного сопровождения процессов, происходящих в Арктическом регионе. С учетом, в том числе, климатических изменений и миграции водных биоресурсов. Для нас важно понимать динамику запасов ВБР и возможные сценарии развития ситуации с ними. Вот это, наверное, главная составляющая.

Конечно, рыболовство в тех зонах Арктики, где мы традиционно работали, должно продолжаться. Интересно открытие новых запасов и введение их в промышленный оборот. И в арсенале отраслевой науки уже есть ряд таких открытий в Арктическом регионе.

Но здесь самое важное — продолжать мониторить ситуацию, потому что она может меняться, если не в краткосрочной перспективе, то в среднесрочной. Мы должны держать руку на пульсе, понимать, что будет происходить с запасом. От этого будет зависеть многое, в том числе и дальнейшее принятие решений по наращиванию флота для этой зоны.

— По новым крабовым аукционам и запуску заявительной кампании для второго этапа «рыбных» инвестквот корректировались ли как-то сроки? Планы были на этот год...

— Мы предлагаем по основным видам краба провести аукционы в 2023 году. Заявительную кампанию по инвестиционным квотам, может быть, в этом году начнем, а может — в следующем. Здесь не так важны сроки, поскольку понятно, что квоты выделяются позже (после ввода объектов инвестиций в эксплуатацию — прим. ред.). И лучше дать пользователям больше времени подготовиться к предоставлению материалов.

По видам крабов, по которым недавно проводились торги, мы перенесли новые аукционы до окончания срока действия договора. По Северу есть определенные проблемы, связанные с логистикой. И чтобы обеспечить получение больших средств в бюджет, мы предложили на год перенести процедуру. За это время логистические схемы должны настроиться, чтобы было понятно, за что бороться участникам аукционов.

— То есть я правильно понимаю, что по Северному бассейну аукционы будут на год позже?

— Камчатский краб по Северному бассейну будет с 2024 года, а стригун опилио — в 2026 году, поскольку были заключены договоры на 10 лет.

— Были предложены объекты инвестиций, которые должны построить победители крабовых аукционов и участники второго этапа «рыбных» инвестиционных квот. Здесь как-то видение меняется? Ведь были вопросы , например, сколько логистических комплексов под краба нужно на Северном бассейне или насколько целесообразно включать в программу инвестквот транспортный рефрижератор как объект вложений. На каком уровне сейчас обсуждение?

— Обсуждение еще продолжается, постоянно идет. Пока документ не вышел, не подписан — возможны изменения. Все те же объекты предлагаются, но в каком количестве, — это будем решать по итогам всех обсуждений. Есть обращения целого ряда регионов, которые говорят о возможности строительства у себя логистических комплексов. В целом мы всегда поддерживаем прибрежные регионы, поэтому если обращения поступают — на них реагируем.

Что касается рефрижераторного флота, то, я считаю, надо однозначно поддерживать это направление. Мы давно говорим о том, что имеющийся флот устарел. И если хотим создать так называемую «холодную цепочку» от трала до прилавка, то должны предусмотреть и строительство транспортных судов. Строить его без какой-либо поддержки, наверное, предприятия смогли бы, но рентабельность там не такая хорошая.

Мы не предполагаем, что сейчас будет много заявок на строительство рыбопромыслового флота, поэтому включение рефрижераторных судов позволит нам наполнить 10%, которые выделяются на судостроение в рамках программы инвестквот.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Июнь 2023 г.