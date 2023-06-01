Росрыболовство считает необходимым пересмотреть пути финансирования науки

Росрыболовство планирует обосновать возврат к финансированию отраслевой науки через госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса. Правильность такого решения показал опыт работы, отметил глава федерального агентства Илья Шестаков на коллегии ведомства.

Сейчас стоит задача проработать вопрос о возврате финансирования отраслевой науки в государственную программу рыбохозяйственного комплекса, подчеркнул руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на коллегии ведомства 1 июня. Он рассказал, что этот вопрос обсуждается с руководством Минсельхоза.

Ранее финансирование рыбохозяйственной науки было передано из госпрограммы развития рыбной отрасли в программу Минобрнауки, сообщает корреспондент Fishnews Это решение вызвало большой резонанс в отрасли , ведь от работы ученых зависят прогнозы по вылову, регулирование промысла и развитие производств.

Нынешний механизм, по мнению главы Федерального агентства по рыболовству, не позволяет в полной мере обеспечить потребности и задачи, которые стоят перед отраслью.

«Поэтому мы договорились, что будем готовить обоснование и прорабатывать вопрос о возврате отраслевой науки в госпрограмму рыбного хозяйства», - заявил руководитель Росрыболовства.

Как отметил на коллегии министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в этом году в профильную программу Минобрнауки на финансирование рыбохозяйственного направления передано более 4 млрд рублей.

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